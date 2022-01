Mercato : L’OM prêt à aider Bordeaux pour Alvaro !

Lors de la présentation à la presse de Sead Kolasinac ce jeudi le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a clairement fait savoir que la porte était ouverte pour le défenseur Alvaro Gonzalez. Le club serait même prêt à aider Bordeaux pour qu’il les rejoignent…

C’est l’un des dossiers de cette fin de mercato. Et pour cause, avant de penser à pouvoir recruter de nouveau, l’Olympique de Marseille va devoir céder un ou plusieurs joueurs soit sous forme de prêts pour alléger la masse salariale, soit sous forme de transfert sec pour renflouer également les caisses. Parmi les joueurs sur lesquels ne compte plus Jorge Sampaoli, on retrouve Alvaro Gonzalez. Le défenseur central espagnol avait prolongé son contrat la saison dernière avant que le coach argentin ne débarque à l’OM. Un an plus tard, on lui demande clairement de faire ses valises.

« On peut trouver des solutions pour les joueurs qui ont moins de minutes. Alvaro a moins de temps de jeu et Kolasinac qui peut jouer dans sa position est arrivé », a ainsi expliqué le président de l’OM Pablo Longoria hier lors de la conférence de presse de présentation de l’ancien joueur d’Arsenal. « J’ai déjà parlé avec Alvaro et son agent. La porte est ouverte », a-t-il même précisé.

Alvaro très attaché à l’OM

Mais ce dossier est loin d’être simple, et pour cause, Alvaro Gonzalez est très attaché à Marseille et n’entend pas quitter ce club qu’il aime sincèrement pour n’importe quel autre projet.

Selon les informations de RMC Sport, les Girondins de Bordeaux ont récemment insisté pour le faire signer. Tellement désireux de se séparer du joueur, les dirigeants olympiens auraient même proposé aux Girondins de prendre en charge une partie du salaire d’Alvaro, pour faciliter l’opération. Mais Alvaro n’a guère envie de rejoindre un club rival ni de jouer le maintien…

Récemment on évoquait l’intérêt de clubs espagnols dont Valence. Il reste dix jours pour que l’OM et le joueur trouvent une issue . Mais toujours selon les informations de RMC Sport, Alvaro promet en privé qu’il ne cédera pas au chantage de l’OM. A moins d’un projet ambitieux, il ne quittera pas le club marseillais.

