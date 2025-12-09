Mercato : L’OM proche de réussir un coup en attaque ?

L’Olympique de Marseille s’activerait en coulisses et pourrait bientôt frapper un grand coup sur le mercato OM. Selon les informations publiées par SportsBoom, le club phocéen serait très proche de trouver un terrain d’entente avec le buteur marocain de l’Olympiakos, Ayoub El Kaabi. Si aucun accord officiel n’a encore été annoncé publiquement, le dossier aurait franchi un cap décisif ces derniers jours.

Le nom d’El Kaabi n’est pas nouveau dans les bureaux marseillais. Depuis plusieurs mois, la cellule de recrutement de l’OM suit de près l’évolution de l’attaquant. Son rendement, sa régularité et son profil de pur finisseur ont convaincu les décideurs olympiens. D’après la même source, un accord de principe serait en passe d’être finalisé entre les différentes parties, ce qui placerait Marseille en position de force sur ce dossier prioritaire du mercato OM.

L’OM touche au but pour Ayoub El Kaabi ?

La situation contractuelle du joueur joue clairement en faveur de l’Olympique de Marseille. Engagé avec l’Olympiakos, El Kaabi arrive en fin de contrat à l’issue de la saison prochaine. Dès le mois prochain, il sera libre de négocier avec n’importe quel club. Un levier important pour l’OM, d’autant que le club grec avait déjà refusé de le vendre lors du précédent mercato estival.

L’Olympiakos espérait prolonger son attaquant vedette, mais les discussions sont aujourd’hui à l’arrêt. Le timing devient délicat, notamment en raison du départ imminent du joueur pour la Coupe d’Afrique des Nations. Ce contexte renforce la position de Marseille, qui anticipe une opportunité de premier plan pour renforcer son secteur offensif.

A lire aussi : OM : “De Zerbi, c’est l’un des meilleurs coachs au monde” lâche cet ancien cadre marseillais !

Sur le plan sportif, les chiffres parlent pour lui. Cette saison, El Kaabi affiche 12 buts en 13 matchs de championnat, permettant à l’Olympiakos de dominer la Super League grecque. Depuis son arrivée en Grèce, il totalise 47 buts en 73 rencontres sous le maillot du club. Sur la scène européenne, il s’est également illustré en terminant meilleur buteur de la Conference League lors de la saison 2023/2024, puis co-meilleur buteur de la Ligue Europa la saison suivante.

À bientôt 33 ans, Ayoub El Kaabi sait que chaque choix comptera dans la dernière grande phase de sa carrière. Pour l’football marseillais, ce possible renfort représente une opportunité stratégique majeure dans ce mercato OM, alors que le club cherche un attaquant capable d’apporter une efficacité immédiate.