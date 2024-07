Mercato : L’OM se fait chiper un bon coup à 18M€ !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Alors qu’il était proche de s’engager avec l’AS Monaco, Georges Mikautadze devrait finalement signer à Lyon contre 18M€. Des regrets à avoir pour l’OM?

L’Olympique de Marseille faisait partie des clubs attentifs à la situation de Georges Mikautadze, actuellement au FC Metz. Après un bon Euro avec la Georgie de Willy Sagnol, l’attaquant devait rejoindre l’AS Monaco.

L’Equipe nous informe ce lundi soir que finalement, c’est Lyon qui devrait rafler la mise ! Formé dans le club rhodanien, il privilégierait un retour là bas cet été. La somme de 18M€ est évoquée.

En effet, Aubameyang a pris la décision de quitter Marseille pour rejoindre Al-Qadsiah et un contrat mirifique. Cependant, la direction de l’OM n’est pas enclin à le laisser filer comme ça. Selon la Provence, Pablo Longoria se dit prêt à bloquer le transfert d’Aubameyang ! De Zerbi compte sur le buteur qui dispose encore d’une année plus d’une option. La situation pourrait évoluer si le joueur clarifie ses intentions auprès de son président et aucun cadeau ne sera fait à Al-Qadsiah. Aubam ne partira donc pas libre…

Longoria bloque Aubameyang pour obtenir un chèque d’Al-Qadsiah ?

Auteur d’une saison extraordinaire avec l’Olympique de Marseille, avec 30 buts et 11 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues. L’attaquant star de l’OM devrait quitter le sud de la France durant ce mercato estival. Pierre-Emerick Aubameyang devrait rejoindre l’Arabie saoudite. L’attaquant gabonais à néanmoins repris l’entraînement avec l’Olympique de Marseille la semaine dernière, malgré l’envie des dirigeants marseillais de le faire rester. Il devrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille. Longuement annoncé à Al-Shabab l’attaquant de 35 ans devrait s’engager avec le club d’Al-Qadisiyah.

Un accord pour le départ d’Aubam très bientôt ?

🚨EXCL #mercatOM 🔵⚪️

🆕discussions très avancées entre l’OM et Al-Qadisiyah pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang

▶️accord total espéré entre les différentes parties dans les prochaines heures

▶️l’OM travaille sur des pistes depuis plusieurs jours pour le remplacer… pic.twitter.com/AguUS8ZtTp — Sébastien Denis (@sebnonda) July 15, 2024

D’après le rédacteur en chef de Foot Mercato Sébastien Denis, les discussions entre l‘OM et le club saoudien sont très avancées pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Les différents partis aimeraient trouver un accord d’ici les prochaines heures. Toujours selon Sébastien Denis, l’Olympique de Marseille travaille sur plusieurs pistes depuis quelques jours pour remplacer Aubameyang. Aucune somme n’a encore fuité en cas d’un éventuel transfert. L’Olympique de Marseille devra recruter un joueur de classe mondial pour pouvoir combler le vide que va laisser l’attaquant.

L’OM veut récupérer une petite indemnité au passage…

L’Equipe est sur la même longueur d’onde: « Clap de fin. Après une saison réussie à l’OM, avec trente buts toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de s’engager avec le club saoudien d’Al-Qadsiah, pour deux saisons. (…) L’OM aimerait récupérer une petite indemnité de transfert et l’a fait savoir au directeur sportif du club saoudien, présent à Marseille récemment. L’affaire devrait être ficelée d’ici 48 heures. »

