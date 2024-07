Mercato OM: Fabrizio Romano confirme pour Aubameyang !

Le dossier Aubameyang est un des feuilleton important de ce mercato estival de l’OM. L’attaquant qui dispose encore d’une année de contrat plus une autre en option mais semble se rapprocher d’un départ vers l’Arabie Saoudite…

Selon Fabrizio Romano, « l’équipe saoudienne d’Al Qadsiah fait pression pour recruter Pierre Emerick Aubameyang, comme prochaine cible principale après avoir fait venir Nacho. La décision appartient au joueur, l’OM serait heureux de garder Auba au club… en attendant son projet. » Reste que l’offre financière semble compliquée à refuser. De Zerbi voulait garder le buteur, l’OM serait prêt à le garder malgré son salaire Champions League…

