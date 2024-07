Mercato OM : Retournement de situation dans le dossier du gardien ?

Le remplaçant de Pau Lopez est attendu à l’OM. Si les noms de Meslier ou Samba ont été évoqués, le club olympien semblait tout proche de s’offrir le portier de Las Palmas, Alvaro Valles. Finalement, la priorité serait Filip Jørgensen !

Alors que tout semblait être bouclé pour la signature du gardien espagnol Álvaro Valles, la direction du club et son coach De Zerbi auraient finalement défini une autre priorité. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, « Filip Jørgensen est actuellement la cible principale de Roberto De Zerbi en tant que nouveau gardien de but l’Olympique de Marseille . L’OM est prêt à entamer des discussions avec Villarreal pour tenter de le signer malgré la prolongation de contrat jusqu’en 2029 signée il y a un mois. »

Filip #Jørgensen is currently Roberto #DeZerbi’s main target as new #OlympiqueMarseille’s goalkeeper. #OM are ready to open talks with #Villarreal to try to sign him despite the contract extension until 2029 signed one month ago. #transfers

