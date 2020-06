Mercato : L’OM s’offre une première recrue sans indemnité de transfert ?

Alors que la Vente OM agite l’actualité du club olympien, la direction marseillaise pourrait enfin lancer le mercato dans le sens des arrivées avec la signature de Pape Gueye…

Révélation en Ligue la saison dernière en Ligue 2, Pape Gueye arrivait en fin de contrat en juin. Si l’OM avait déjà repéré les qualités du milieu de terrain, ce dernier avait signé un pré contrat avec Watford. Finalement le joueur a dénoncé ce contrat et a décidé de ne pas rallier l’Angleterre. Alors que le SCO semblait être le favori dans ce dossier, l’OM aurait finalement convaincu le joueur…

L’OM s’offre Pape Gueye ?

Selon l’Equipe, « le club phocéen et le joueur se sont mis d’accord sur les bases d’un contrat de quatre ans. S’il reste encore quelques ultimes détails à régler et une visite médicale à passer ce mardi soir, Gueye devrait être présenté rapidement par ses nouveaux dirigeants. » Une première recrue sans indemnité de transfert et avec une vraie marge de progression. L’OM aurait réussi à doubler des clubs étrangers mais aussi Rennes, Nantes, Metz et Angers.

Watford pourrait demander un dédommagement dans ce dossier, mais le journal sportif affirme que « les avocats de l’OM ont sondé le dossier en profondeur et donné leur feu vert à ce recrutement. »