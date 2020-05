Mercato : Angers plutôt que l’OM pour cet espoir français ?

Pape Gueye serait suivi par l’Olympique de Marseille mais aurait signé à Watford. Une signature contestée aujourd’hui. Le joueur est donc à nouveau libre ? Peut-être mais rien ne dit qu’il privilégierait l’OM dans ce scénario….

Le jeune milieu de terrain français est libre dans quelques semaines. Seulement son ancien agent lui avait fait signer un pré-contrat avec Watford dès janvier. Pré-contrat désormais contesté par l’entourage du joueur…

« Mon client Pape Gueye m’a alerté sur les conditions particulièrement étranges dans lesquelles son ancien agent lui a fait signer un contrat de travail avec le Watford Football Club au mois de janvier 2020. À ce stade, j’ai des réserves sur la validité de ce contrat de travail qui aurait pu être conclu abusivement, au détriment des intérêts du joueur et de son club actuel, Le Havre AC. Dans le cadre de mon mandat, j’ai pris contact avec Le Havre AC et le Watford FC pour connaître la position de chacun, au regard de cette situation de grande insécurité juridique. Nous nous réservons le droit, à l’issue de cette phase de conciliation, de mener à bien l’ensemble des procédures contentieuses qui pourraient s’avérer nécessaires. »

Pierre-Henri Bovis, avocat de Pape Gueye – Source : So Foot

Angers plutôt que l’OM pour Gueye ?

L’espoir français est donc à nouveau théoriquement sur le marché. Selon Ouest France, Angers serait en contacts réguliers avec le joueur qui verrait d’un bon œil le fait de passer par un club intermédiaire avant d’aller voir plus haut.

Le SCO pourrait voir Baptiste Santamaria quitter le club cet été. Dans cette optique, Gueye serait la priorité de la cellule de recrutement angevine….