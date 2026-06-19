Mercato : L’OM veut doubler Nice pour ce membre du staff ?

Alors que les tensions entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice continuent de s’intensifier en coulisses, un nouveau dossier pourrait cristalliser la rivalité entre les deux clubs. En pleine reconversion, Clément Grenier attire l’attention des deux écuries, qui envisagent de l’intégrer à leur futur staff technique.

Une rivalité qui s’intensifie…

Alors que l’Olympique de Marseille est fixé sur son avenir européen, une nouvelle confrontation se profile avec l’OGC Nice. Déjà opposés dans le dossier Grégory Lorenzi marqué par un contentieux juridique initié par le club niçois les deux rivaux méditerranéens voient leurs tensions historiques se raviver.

Ce climat conflictuel, nourri par plusieurs épisodes récents et passés, dépasse désormais le cadre du terrain pour s’étendre aux sphères dirigeantes et organisationnelles. Dans ce contexte, chaque mouvement stratégique devient un enjeu direct entre les deux institutions.

Clément Grenier, une cible commune stratégique…

Dernier dossier en date : Clément Grenier. L’ancien international français, récemment diplômé UEFA A, attire l’attention de l’OM comme de Nice pour intégrer leur futur staff technique.

En pleine reconversion après une carrière notamment marquée par l’Olympique Lyonnais, Grenier représente un profil moderne, à la fois expérimenté et en phase avec les nouvelles exigences du métier d’entraîneur. Sa connaissance du haut niveau et son regard technique en font une option crédible pour un rôle d’adjoint.

Dans ce duel, l’OGC Nice pourrait toutefois disposer d’un avantage structurel, en offrant un cadre jugé plus stable face à une situation marseillaise encore incertaine.

La piste Genesio, une décision encore ouverte…

La possible arrivée de Clément Grenier s’inscrit également dans une logique de continuité autour de Bruno Genesio, avec qui il a partagé des expériences à Lyon puis à Rennes. Sans avoir été centrale par le passé, cette relation constitue un point d’appui potentiel dans la construction d’un staff cohérent.

Malgré une meilleure lisibilité sportive côté OM depuis la décision de l’UEFA, des incertitudes persistent sur l’environnement global du club. À l’inverse, Nice apparaît plus clair sur le plan organisationnel.

Paul Laffisse