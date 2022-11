Mercato OM : Longoria a fixé le prix de départ de Gerson?

En manque de temps de jeu, Gerson pourrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato. D’après La Provence, Pablo Longoria aurait fixé son prix de départ.

L’Olympique de Marseille pourrait bien se séparer de Gerson lors du prochain mercato hivernal. Le milieu de terrain brésilien ne fait clairement pas partie des plans d’Igor Tudor et son temps de jeu a drastiquement diminué cette saison. Après que son père et agent ait tapé du poing sur la table, l’OM a fixé son prix d’après La Provence.

En effet, le journal local explique ce mardi dans un article que l’Olympique de Marseille serait disposé à le voir quitter le club pour une somme d’environ 20 millions d’euros. Avec une offre moins élevée que celle-ci, l’OM n’écoutera pas et gardera donc Gerson dans ses rangs.

Le milieu olympien ne figure pas dans la liste du Brésil pour le Mondial#OM #TeamOM #Mondial2022 https://t.co/hGYVe2GU2L — La Provence OM (@OMLaProvence) November 8, 2022

Gerson, il faut d’abord savoir qui prendre pour le remplacer

Comment gérer ce dossier épineux pour le board olympien ? C’est la question que se posent les chroniqueurs Jean-Charles de Bono et de Débat Foot Marseille.

« Faut d’abord savoir par qui le remplacer, faut avoir les moyens de prendre quelqu’un qui est au-dessus de lui. Par rapport à l’année dernière en ce moment c’est sûr que ça va pas. Mais techniquement c’est sûr que c’est un très très bon joueur après si vous vous en séparez, faut avoir les moyens d’avoir un meilleur joueur pour atteindre les sommets. » Marc Levy – Débat Foot Marseille – 31/10/2022

« La première question c’est de savoir si Gerson va vraiment partir. Est-ce que le club veut le voir partir ? Est-ce qu’il a la possibilité de le vendre à un bon tarif ? Et récupérer qui derrière ? Parce que si une nouvelle fois on doit prêter Gerson et payer son salaire derrière, on peut en citer un paquet des joueurs dans cette situation. Donc ou on vend a un bon tarif, ou on le conserve parce que si c’est pour prendre un joueur qui diminue l’équipe aussi… Je vois pas trop l’intérêt. » Jean-Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 31/10/2022