Mercato : Lorient rétrogradé en ligue 2, de bonnes affaires à saisir pour l’OM ?

La saison du FC Lorient s’est terminée par une relégation en deuxième division au terme d’une année très compliqué pour le club. Malgré un mercato l’été dernier qui avait rassuré beaucoup de supporters, le club n’aura jamais réussi à être au niveau pour se maintenir.

Le FC Lorient redescend en Ligue 2 ! Malgré un léger sursaut au mois de février avec une sortie de la zone rouge, le club breton aura complètement coulé en 2ème partie de saison, enchaînant même 7 défaites d’affilés en fin de saison. Malgré tout, certains joueurs de l’équipe pourraient vouloir rebondir ailleurs, et pourquoi pas à l’OM !

Eli Junior Kroupi, un talent brut

S’il est capable de jouer en tant qu’ailier gauche, c’est dans le rôle d’avant-centre qu‘Eli Junior Kroupi s’est fait connaître cette saison. Ce buteur de seulement 17 ans a participé à 30 matchs cette saison en Ligue 1 et a inscrit 5 buts et 3 passes décisives. Une saison qui lui aura permis de prendre ses marques avec le championnat français et de montrer sa panoplie technique et physique. À l’aise avec la balle et capable de marquer de magnifiques buts, Eli Junior Kroupi pourrait apporter toute son explosivité à l’attaque de l’OM.

Julien Ponceau, un milieu de terrain polyvalent

Totalisant 3 buts et 2 passes décisives, Julien Ponceau aura lui aussi connu une saison plutôt réussie à 23 ans. Apparaissant à 30 reprises en tant que milieu offensif et centrale, le joueur français est capable de casser les lignes avec ses passes et transitionner la balle de la défense à l’attaque. Alors que le secteur des milieux de terrains de l’OM pose quelques problèmes actuellement, Julien Ponceau pourrait apporter son talent dans la rotation.

Montassar Talbi, un roc défensif

Très courtisé par différentes écuries françaises mais également européennes, ces dernières semaines, Montassar Talibi a su s’imposer comme un bon défenseur de Ligue 1 cette année encore. Précieux avec Lorient, le défenseur central marocain de 26 ans pourrait imiter son ex partenaire, Bamo Meïté, et débarquer dans la cité phocéenne. Sa capacité de passe et son jeu aérien pourraient apporter beaucoup de solidité défensive, un secteur qui a pêché à l’OM cette saison.

