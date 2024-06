Mercato OM : « Si tu as les mêmes joueurs qu’avec Marcelino, Gattuso, Gasset… Même avec Conceiçao, ça ne marchera pas ! »

Alors que le coach portugais est sur le point de s’engager avec l’Olympique de Marseille, les questions autour de l’effectif qui lui est proposé sont nombreuses.

Hier dans l’émission Nicolas Filhol, Jérémy Attali-Pietri ainsi que Sourigna Manomay ont abordé l’arrivée de Sergio Conceiçao, et l’importance de recréer un effectif compatible au tacticien « maintenant faut basculer sur la question, avec quels joueurs parce que si tu as les mêmes joueurs qu’avec et Marcelino et Gasset et Gattuso c’est-à-dire 3 coachs, 3 styles différents, 3 salles 3 ambiances on va dire les résultats ont été les mêmes à chaque fois. Tu as beau mettre Conceiçao ça ne marchera pas, je pense qu’il faut renouveler l’effectif faire partir des points morts, faire venir du sang neuf et là on pourra vraiment se dire on est sur un cercle vertueux ça repart et Longoria pourra prouver que l’an dernier c’était qu’un accident », déclare Jérémy Attali-Pietri, redac chef Adjoint chez Actu.fr Marseille. Pour rappel l’OM a connu une saison compliquée, avec 3 coachs différents sur une et même saison sans renouvellement d’effectif. « Mais surtout renouveler l’effectif avec des joueurs Conceiçao compatible c’est ça le plus important. », ajoute Sourigna. En effet, certains clubs font des mercatos sans penser au style de jeu, aux attentes et aux envies des coachs.

Des joueurs Conceiçao compatibles ?

Nicolas n’en pense pas moins « Rien que dans l’état d’esprit j’ai envie de dire, tu as cité les 3 coachs et on peut rappeler que ce mercato il a surtout été fait pour Marcelino c’est des joueurs Marcelino compatible. Sarr, Aubameyang alors Aubameyang il a fait sa saison n’y a rien à dire. Kondogbia tout ça c’est les choix de Marcelino, on voit bien que mis à part Aubameyang les 3 que j’ai cité où Correa tiens je t’en mets un 4e c’est quand même globalement un énorme plantage. Et financièrement c’est une catastrophe c’est une catastrophe industrielle financièrement ». Le club Olympien n’est engagé dans aucune compétition européenne pour la saison à venir.

Des indésirables ?

« Il va falloir réussir à exfiltrer certains joueurs tu ne peux pas non plus pouvoir virer tout le monde c’est aussi une réalité. Donc tu vas être obligé de repartir avec certains joueurs qui ont fait de mauvaises saisons dans l’espoir qui se révèle avec un coach. Et un collectif surtout plus huilé, moi ce que je me dis surtout c’est quand je regardais un petit peu le match de Porto en Ligue des champions même s’il a joué très défensif notamment je crois que c’était face à Arsenal. Les sorties de balle techniquement avec cet effectif-là il faut qu’il se mouille nuque Conceiçao parce qu’ils ne vont pas savoir le faire », s’inquiète Nicolas Filhol dans l’émission. L’OM va devoir trouver les meilleures solutions pour satisfaire un tacticien ambitieux et exigeant, avec un mercato digne du coach portugais. La problématique reste la même comment attirer des bons joueurs sans coupe d’Europe.

