Mercato : Maehle veut rejoindre l’OM cet hiver ?

Il était tout proche de s’engager avec l’OM en octobre dernier, mais son club Genk a fait de la surenchère de dernière minute. Joakim Maehle n’a toujours pas digéré cette fin de mercato et affiche son envie de quitter son club, pour rejoindre l’OM en janvier ?

Suite au départ de Bouna Sarr au Bayern, l’OM a tenté de recruter le latéral danois Joakim Maehle. Tout était réglé, mais au dernier moment son club, Genk a demandé un prix plus élevé faisant ainsi capoter le deal avec Marseille. Une décision que le défenseur de 23 ans n’a toujours pas digéré. Dans un jeu de questions/réponses avec le média Eurosport.dk, il a raconté qu’il avait pleuré après cet échec et qu’il se verrait bien plus au sud dès 2021… plus au sud à Marseille ?

Rester à Genk ? Non, j’espère un peu plus au sud — Maehle

La dernière fois que j’ai pleuré ? Lorsque que nous étions avec l’équipe nationale, lorsque mon transfert à Marseille ne s’est pas bien passé. Rester à Genk ? Non, j’espère un peu plus au sud ».

Joakim Maehle – source : Eurosport.dk / @NordiskFootball (19/11/2020)

Puis à la question : serez-vous à Genk l’année prochaine ? « Non, j’espère un peu plus au sud ».

le chiffre : 12

C’est le ,nombre de matches disputés par Maehle cette saison en Jupiler League avec le maillot de Genk. Il a marqué 1 buts et offert 3 passes décisives lors de ces 1080 minutes de jeu…