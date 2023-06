Mercato : Messi, Benzema, Modric contactés… l’Arabie Saoudite veut aussi recruter à l’OM ?

L’Arabie Saoudite n’a pas (encore) racheté l’OM mais est en train d’énormément investir dans le football. Après s’être offert le club de Newcastle, l’état veut rendre son championnat attrayant en recrutant des stars mondiales qui arrivent en fin de carrière… y compris à l’OM !

Jeter beaucoup d’argent sur beaucoup de vétérans est considéré comme la première phase de la Saudi Pro League

James Benge, correspondant pour CBS, fait un point sur les dernières cibles. Après s’être offert CR7, l’Arabie Saoudite veut frapper fort. « Jeter beaucoup d’argent sur beaucoup de vétérans est considéré comme la première phase de la Saudi Pro League. Pour eux, Ronaldo change les perceptions, ils veulent éventuellement obtenir les meilleurs joueurs du monde à leur apogée par la suite. L’argent sera probablement là pour eux. »

Alexis Sanchez est également ciblé

Le journaliste évoque les cas Benzema, mais aussi Modric et Kanté. Sachant qu’un pont d’or a déjà été offert à Lionel Messi. Selon Benge, la Saudi Pro League aurait aussi dans son viseur Alexis Sanchez, qui sort d’une bonne saison avec l’OM. « L’optimisme reste élevé en Arabie saoudite quant au fait que Karim Benzema rejoindra bientôt Cristiano Ronaldo en Pro League. Alexis Sanchez est également ciblé tandis qu’Al Nassr fait pression pour signer au moins l’un de N’Golo Kante et Luka Modric. »

Optimism remains high in Saudi Arabia that Karim Benzema will soon join Cristiano Ronaldo in the Pro League, as revealed last month. Alexis Sanchez also being targeted whilst Al Nassr are pushing to sign at least one of N’Golo Kante and Luka Modric. https://t.co/MLnPIChXA7 — James Benge (@jamesbenge) May 31, 2023

Elu meilleur joueur de la saison, Alexis Sanchez a dressé un premier bilan au micro de l’Olympique de Marseille. Il a livré son plus but, sa plus belle ambiance mais aussi les quelques mots qu’il connaît en français.

Les fans étaient motivés, nous avons manqué l’opportunité

« Mon plus beau but? Je crois que c’est celui sur coup-franc que je mets qui était très important parce qu’on perdait contre Reims. Au final, on revient à 1-1 avec ce but et il a été important pour l’équipe, on est revenu au score. L’équipe d’en face n’avait pas perdu depuis 19 matchs de Ligue 1 et on a réussi à les battre. La plus belle ambiance, c’était quand on disputait le match de Coupe de France, les supporters voulaient que l’on donne tout et aussi en championnat contre le PSG. Les fans étaient motivés, nous avons manqué l’opportunité, reconnaît le Chilien. Cela nous servira d’expérience. En français? « Allez les gars », c’est l’une des choses que je sais dire. « Concentré » aussi. Parce qu’il faut toujours être concentré. C’est toujours la phrase que je dis dans la vestiaire. »