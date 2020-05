Mercato : Monchi veut profiter des difficultés de l’OM pour recruter deux olympiens ?

Le média explique que la centaine de millions d’euros de déficit de l’OM est un atout pour Monchi. Maxime López, qui n’a plus qu’un an de contrat, n’aurait pas l’intention de prolonger selon Estadio Deportivo. De son côté, Bouna Sarr serait ouvert à un départ. Les deux joueurs sont souvent cités du côté de l’Andalousie et les tractations devraient rapidement commencer. Si Maxime Lopez est un remplaçant dans le système de Villas-Boas, Bouna Sarr est un cadre de son onze comme latéral droit ou milieu offensif. L’ancien messin dispose d’un contrat jusqu’en 2022 et serait tenté par une saison de plus en Ligue des Champions avec l’OM. A suivre…