Mercato OM 💣 bombe du jour : De Zerbi ne veut plus de Rabiot !

L’avenir d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille s’assombrit. Selon des informations de RTL confirmées par RMC, l’entraîneur du club, Roberto De Zerbi, ne souhaite plus travailler avec l’international français. La nouvelle a été révélée par Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, qui a indiqué avoir été avertie le 18 août 2025 de la mise à pied de son fils.

La représentante du milieu de terrain a expliqué avoir sollicité des éclaircissements sur la nature et la durée de cette sanction, sans obtenir de réponse du club ni de son directeur sportif, Mehdi Benatia. Ce n’est que ce mardi 19 août, au matin, que l’avocat d’Adrien Rabiot a été contacté par Benjamin Arnaud, secrétaire général de l’OM. À cette occasion, la position de De Zerbi a été clairement exprimée : le technicien italien ne souhaite plus voir le joueur de 30 ans évoluer dans son effectif.

EXCLU RTL – Roberto De Zerbi ne veut plus d'Adrien Rabiot. L'OM a signifié à l'entourage du joueur que le technicien italien souhaitait se séparer de l'international tricolore. Raison invoquée « manque d'investissement du joueur ».

Pour justifier cette décision, Roberto De Zerbi a mis en avant « un manque d’investissement » du milieu tricolore par rapport à la saison précédente. Un argument jugé inacceptable par l’entourage du joueur.

L’OM a avertit l’entourage de Rabiot !

Cette prise de position intervient dans un climat déjà tendu. Le 15 août dernier, après la défaite face à Rennes (1-0), Adrien Rabiot et son coéquipier Jonathan Rowe se sont violemment accrochés dans les vestiaires. Deux altercations, mêlant injures et gestes physiques, ont conduit le club à écarter les deux joueurs de l’entraînement avec le groupe professionnel, jusqu’à nouvel ordre.

Véronique Rabiot a tenu à relativiser l’incident en rappelant que « ce genre de tensions fait partie de la vie d’un vestiaire ». Elle estime que ces conflits devraient rester internes et ne pas peser sur l’avenir sportif de son fils.

Sous contrat avec l’OM jusqu’à la fin de la saison, Adrien Rabiot se retrouve désormais face à un avenir incertain. La volonté affirmée de Roberto De Zerbi marque une rupture nette entre le joueur et l’institution phocéenne, ouvrant la voie à un possible départ avant la fin de son engagement. Le Milan AC est à l’affût !