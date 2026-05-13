Mercato OM : 4 noms pour le futur coach !

En pleine réflexion sur son futur organigramme sportif, l’Olympique de Marseille travaille déjà sur la succession de Habib Beye, fragilisé par des résultats insuffisants depuis son arrivée en février. Selon les informations de RMC Sport, plusieurs profils sont étudiés, avec une priorité donnée à un entraîneur français.

La fin de saison s’annonce mouvementée du côté de l’OM. Alors que Stéphane Richard, intronisé président le 10 avril dernier, prendra officiellement ses fonctions début juillet, le club phocéen prépare également une profonde réorganisation sportive. Grégory Lorenzi est pressenti pour remplacer Medhi Benatia au poste de directeur sportif, avec un dossier prioritaire : trouver le futur entraîneur marseillais.

Arrivé le 18 février après le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye traverse une période particulièrement compliquée. Malgré le succès obtenu face au Havre (1-0), le technicien a signé le pire début pour un entraîneur marseillais depuis 1984, avec cinq défaites lors de ses dix premiers matchs sur le banc olympien.

Mi-avril, Stéphane Richard avait pourtant temporisé dans une interview accordée à RTL : « L’objectif est clair, c’est de bien réussir la fin de la saison avec des enjeux autour de la Ligue des champions. Laissons-le faire son travail, il le fait sérieusement. Chaque chose en son temps. » Mais l’éloignement progressif de la qualification en Ligue des champions a accéléré la réflexion autour d’un nouveau cycle.

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Galtier et Genesio tiennent la corde

Parmi les profils étudiés, deux noms se détachent clairement selon RMC Sport : Christophe Galtier et Bruno Genesio. Ancien joueur de l’OM, Galtier connaît parfaitement l’environnement marseillais. L’actuel entraîneur du Neom SC, en Arabie saoudite, avait déjà refusé Marseille en 2023 dans un contexte qu’il avait qualifié comme « le moment le plus difficile de (s)a carrière ».

Le technicien de 59 ans dispose d’un solide CV en Ligue 1, avec notamment un titre de champion de France remporté avec le LOSC en 2021 et une Coupe de la Ligue avec l’AS Saint-Étienne. RMC précise toutefois qu’il souhaiterait obtenir des garanties sur les ambitions sportives et financières du club avant d’envisager un retour en France.

Autre piste sérieuse : Bruno Genesio. En fin de contrat avec le LOSC, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais semble s’éloigner de Lille. Samedi dernier, il a reconnu que les discussions pour une prolongation étaient au point mort. Apprécié pour sa capacité à faire progresser ses équipes et pour son expérience européenne, il figure parmi les profils les plus crédibles pour ouvrir un nouveau chapitre à Marseille.

Éric Roy et Adi Hütter également cités

RMC Sport évoque également le nom de Éric Roy. L’actuel entraîneur du Stade Brestois, ancien joueur marseillais entre 1996 et 1999, entretient une relation proche avec Grégory Lorenzi, futur homme fort pressenti du secteur sportif olympien. Sous sa direction, Brest a décroché une qualification historique en Ligue des champions lors de la saison 2023-2024. Malgré cette connexion, la tendance actuelle reste à une poursuite de son aventure dans le Finistère.

De son côté, L’Équipe a ajouté une autre possibilité : Adi Hütter. L’ancien entraîneur de l’AS Monaco figure parmi les profils étudiés par les décideurs marseillais dans le cadre de cette reconstruction sportive annoncée.