Mercato OM : Accord pour Guendouzi ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Matteo Guendouzi a dit oui pour rejoindre le club italien cet été. Un terrain d’entente doit être trouvé avec l’OM. Les négociations continuent entre les deux clubs.

Matteo Guendouzi est plus proche de l’Italie que jamais. Un accord a été trouvé entre le joueur et la Lazio Roma d’après le journaliste italien Alfredo Pedulla et le Corriere dello Sport . Ils ne restent plus que les deux clubs s’entendent sur le prix du transfert. L’affaire pourrait se boucler entre 13 et 14 millions. Les dirigeants olympiens en veulent 18 pour leur international français.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Une dernière semaine agitée… plusieurs arrivées attendues !

🚨 Mattéo Guendouzi a dit OUI à la Lazio ! 🩵🦅 L’OM en demande 18 M€ pour laisser partir son milieu de terrain. (@CorSport) pic.twitter.com/N409gS1qAL — Actu Foot (@ActuFoot_) August 25, 2023

Sarri voulait Matteo Guendouzi

Maurizio Sarri a demandé à son directeur sportif qu’il souhaitait un milieu relayeur box to box. L’entraîneur a une préférence pour le Marseillais à Samardzic, milieu d’Udinese selon Il Messaggero.

Il Messaggero : Maurizio Sarri a expliqué à son directeur sportif (Fabiani) qu’il souhaitait un milieu relayeur au profil box to box. Il a réclamé le nom de #Guendouzi plus que Samardzic. #OM pic.twitter.com/0r4XmUwoOJ — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 22, 2023

Guendouzi a donc été préféré au milieu d’Udinese. Une aubaine pour Maurizio Sarri qui souhaitait avoir Matteo dans son effectif.

À LIRE AUSSI : Mercato ex OM: Un gros club de Premier League se positionne sur Gerson ?

Il faut conserver Guendouzi qui a perdu son identité !

Pour Christian Caminiti, vendre le joueur n’est pas forcément la meilleure solution dans une idée de départ. « Si on veut se séparer du joueur pour faire de l’espace ou recruter quelqu’un de supérieur, il suffit de le prêter. Au départ c’est lui qui animait tout le jeu du milieu de terrain. On a vu son temps de jeu dégringoler de saison en saison. Le fait de l’avoir isolé sur un coté et de lui avoir donné un rôle d »attaquant a complètement desservi Guendouzi. Il en a perdu son identité » déplore le technicien de 63 ans.

Jean-Charles de Bono affirme que Guendouzi a déjà démontré toutes ses qualités lorsqu’il était sur le terrain. « On en parle dans beaucoup de clubs mais personne le prend. Il ne faut pas vendre pour vendre et le conserver pour qu’il impose son jeu. Il a déjà prouvé par le passé qu’il était capable de tirer vers le haut cette équipe« , constate l’ancien joueur olympien.