Mercato OM : Accord total pour Meïté à l’OM et Touré à Lorient !

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Bamo Meïté devrait être la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille. Il va être échangé avec Isaak Touré .Un accord a été trouvé en ce sens entre l’OM et Lorient.

Selon les informations de RMC Sport, un accord total a été trouvé ce vendredi après-midi entre l’Olympique de Marseille et le FC Lorient pour Meïté et Touré. Les deux clubs sont tombés d’accord pour un échange entre Bamo Meïté et Isaak Touré. Les deux joueurs vont signer un contrat de cinq ans chacun. On apprend par ailleurs que l’OM a inclus une priorité de rachat pour Isaak Touré.

