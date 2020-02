Mercato OM : Aldridge pouvait obtenir 20M€ pour Payet cet hiver… partie remise ?

En conférence de presse mardi, Dimitri Payet a été clair, selon la compétitivité de l’équipe cet été, il n’exclut pas un départ. Une déclaration qui ressemble à un gros coup de pression sur sa direction mais qui pourrait finalement arranger les affaires du président Eyraud…

En effet, l’OM a grandement besoin d’argent et ne se privera pas d’une vente surtout d’un de ses plus gros salaires. Selon l’Equipe de ce mercredi, « c’est bien le controversé Paul Aldridge qui a trouvé la piste menant à West Ham, où les dirigeants ont prêté une oreille attentive à un éventuel retour du Réunionnais. » Le quotidien précise même que les Hammers étaient disposés à mettre 20M€ sur la table pour faire revenir le meneur de jeu marseillais de 33 ans. Le joueur a tout de suite écarté cette possibilité ce qui n’aurait pas permis à l’OM d’obtenir concrètement cette offre. Payet, malgré une gros redressement fiscal qui entraine des saisis sur son salaire, n’a pas voulu repartir à Londres…

Un départ de Payet possible cet été

Reste que son cas pourrait être relancé cet été. malgré ses 33 ans, sa bonne saison pourrait permettre à l’OM de récupérer un joli chèque et surtout d’économiser le second plus gros salaire de l’effectif. Reste que si tel est le cas, le message envoyé alors que l’OM pourrait être qualifié pour une Ligue des Champions sera clair concernant ses possibilités financières. Ce que craignent le coach et le milieu de terrain, à savoir disputer la grande coupe d’Europe avec une équipe non renforcée voire même affaiblie, pourrait se matérialiser…