Mercato OM : Au moins 30M€ à trouver (sur des ventes de joueurs) ?

Actuellement deuxième du championnat, l’Olympique de Marseille est toujours en très bonne position pour espérer décrocher un billet pour la prochaine Ligue des champions. Le club marseillais est toutefois toujours dans le rouge financièrement.

Bien accroché à sa deuxième place du classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est parfaitement positionné pour décrocher un billet pour la prochaine Ligue des champions. La participation à la plus prestigieuse des compétitions européennes ne réglera toutefois pas les gros problèmes financier du club marseillais.

Comme révélé par Football Club de Marseille, l’OM a enregistré des pertes financières à hauteur de 91,5 millions d’euros lors de la saison 2018/2019. La direction olympienne a indiqué au journal l’Equipe que celles-ci devraient atteindre les 60 millions d’euros (minimum) cette saison.

Pour répondre aux exigences du fait play financier (un déficit maximum de 30M€ sur la saison 2019/2020), Jacques-Henri Eyraud devra donc trouver 30M€ de recettes supplémentaires sur des ventes de joueurs cet été.

Payet : je me pose des questions

A lire aussi : OM : Thauvin, un autre probléme que la cheville ? Son agent réagit !

« Se qualifier en Ligue des champions, c’est bien mais la jouer c’est mieux. Si c’est pour se qualifier et avoir un effectif qui ne nous permet pas de la jouer dans de bonnes conditions… Forcément, moi aussi je me poserai les bonnes questions à savoir si je dois rester ou s’il faut aller voir ailleurs. Oui, ça m’inquiète beaucoup. Est-ce que mes coéquipiers ont le même avis ? (…) Donc forcément, je me pose des questions. J’en ai parlé avec le coach mais pas avec le Président. Ce n’est pas une réflexion exceptionnelle mais juste du bon sens. Aujourd’hui c’est tout à fait normal de vouloir se qualifier pour une compétition et, même si on ne dit pas qu’on va la gagner, vouloir au moins faire bonne figure. Passer les phases de poules ce serait déjà exceptionnel. Pour ça, il faut une effectif. Gérer le championnat, les Coupes… En terme de nombre, on n’est pas capables de tout gérer. Il faudra se poser les bonnes questions, savoir qui fait quoi et prendre ses responsabilités lors du prochain mercato. » Dimitri Payet : source : Conférence de presse