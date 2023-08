Mercato OM: Alexis Sanchez est à Milan, jeu des chaises musicales confirmé !

Arrivé libre l’été dernier à l’Olympique de Marseille en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez devrait retourner dans son ancien club. La fin d’un chapitre marseillais intense. Dans le sens inverse, l’Argentin Joaquin Correa va s’engager avec le club olympien.

Arrivé libre à l’OM en août 2022, Alexis Sanchez, qui restait sur une saison à 866 minutes en Serie A (5 buts et 3 passes décisives) s’apprête à faire son retour à l’Inter Milan. Un chassé-croisé qui verrait l’arrivée de Joaquin Correa. L’international argentin devrait être prêté pour deux millions d’euros avec une option d’achat de 16 millions d’euros. Le joueur de 29 ans a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive lors du précédent exercice. Il remplacera numériquement Sanchez, aperçu hier à Milan et qui passera aujourd’hui sa visite médicale. Un contrat d’un an avec un salaire de trois millions d’euros attend l’international chilien, de loin supérieur à la proposition de Marseille selon Enzo Olivera, journaliste pour TNT Sports.

🇮🇹🇨🇱 MAÑANA FIRMARÁ Alexis Sánchez con el Inter. Será por 1 año y salario de 3M€. Me dicen « muy superior a Marsella ». Incluye bonos como agente libre y arriendo del pase. Por la mañana serán los chequeos médicos y luego estampará su firma en una segunda etapa como nerazzurri. pic.twitter.com/UqspGXRZ6e — Enzo Olivera (@EnzoOlivera) August 24, 2023

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Revirement de situation dans le dossier Amiri !

Une non qualification pour la ligue des champions qui scelle l’avenir de Sanchez

D’après les informations de l’Équipe, la dernière proposition du board olympien datait de mi-juin, et comportait une part variable avec une qualification en Ligue des champions. Le clan Sanchez n’a alors pas donné suite et le dossier s’est refermé quand Pablo Longoria a proposé une meilleure rémunération à Pierre-Emerick Aubameyang.

⚽ [Video] Alexis Sánchez ya está en Milán para cerrar su fichaje en el Inter

https://t.co/sZVMuXJYMr — Deportes en Agricultura (@Deportes921) August 25, 2023

Le Chilien de 34 ans avait déclaré en mars, deux jours après l’élimination en Coupe de France face à Annecy (2-2, 6-7 aux t.a.b.): « J’ai très envie de rester ici. Après, je suis aussi ici pour gagner des titres, je l’ai dit des le jour de mon arrivée, cela ne m’intéresse pas d’être deuxième, troisième ou quatrième, de se qualifier pour la Ligue des champions. On verra en fonction des résultats qu’on obtiendra. Moi, je veux être champion, gagner des titres. »

L’élimination du club phocéen au troisième tour préliminaire de la C1 face au Panathinaïkos (2-2, 3-5 tab), a sans doute scellé l’avenir de l’ancien joueur d’Arsenal.