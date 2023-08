Mercato OM: Revirement de situation dans le dossier Amiri !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminé, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Un accord de principe a été trouvé avec l’attaquant de l’Inter, Joaquin Correa qui devrait être prêté cette saison pour deux millions d’euros assorti d’une option d’achat estimée à 16 million d’euros qui deviendra obligatoire à 13 millions d’euros en cas de qualification de l’OM à la prochaine Ligue des Champions. Pablo Longoria souhaiterait également recruter un latéral polyvalent capable de suppléer Lodi et Clauss. Un temps pisté par Marseille, Nadiem Amiri ne rejoindra finalement pas le club olympien.

À une semaine de la fin du mercato, l’OM a trouvé un accord de principe avec l’Inter pour son attaquant Joaquin Correa. Il s’agira d’un prêt payant de deux millions d’euros avec une option d’achat de 16 millions d’euros qui deviendra obligatoire à 13 millions d’euros si les Olympiens se qualifient pour la ligue des champions 2024/2025.

Pablo Longoria voudrait également recruter un latéral capable de jouer à gauche comme à droite pour suppléer Lodi et Clauss.

Nadiem Amiri ne signera pas à l’OM

⚪️👀✨ #LUFC …Amiri and Leeds United, exclusive story close to being confirmed. https://t.co/UvAOSyqK6h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023

Ces derniers jours, le nom de Nadiem Amiri est revenu du côté de l’OM. Le milieu de 26 ans, qui d’après plusieurs médias, avait finalement décidé de ne pas rejoindre Leeds, mais de signer à Marseille, ne viendra finalement pas dans la cité phocéenne.

Selon le média allemand Kikcer, le joueur du Bayer Leverkusen devrait bel et bien s’engager quatre ans avec le club anglais contre la somme de 7 millions d’euros. Le board olympien veut recruter en priorité Correa et ne s’intéresse plus au dossier Amiri.

Une information confirmée par Fabrizio Romano qui affirme que la transaction est sur le point d’être conclue.