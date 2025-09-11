Mercato OM : Amine Gouiri a résisté à une énorme offensive de dernière minute !

En toute fin de mercato estival, Amine Gouiri aurait pu vivre un tournant majeur dans sa carrière. L’attaquant international algérien de l’OM figurait sur la short-list du Bayern Munich, désireux de renforcer son secteur offensif. Mais l’histoire a finalement pris une autre tournure.

Le Bayern intéressé, mais Gouiri décidé

Selon les informations confirmées ces derniers jours, le club bavarois avait identifié Gouiri comme une piste crédible pour étoffer son effectif. Une reconnaissance flatteuse pour l’ancien Lyonnais, mais qui n’a pas ébranlé sa volonté. Déterminé à poursuivre son aventure à Marseille, le joueur a fait savoir qu’il souhaitait rester sur la Canebière, où il s’est imposé comme un élément important.

A lire aussi : Balerdi dans le dur, nouvelle polémique Rabiot, mauvaise nouvelle pour Lorient… Les 3 infos du jour

Le choix des Allemands : Nicolas Jackson

Finalement, le Bayern Munich a décidé de jeter son dévolu sur Nicolas Jackson, l’attaquant sénégalais de Chelsea, pour renforcer son attaque. De quoi clore définitivement la piste Gouiri, au grand soulagement de l’OM, qui n’aurait pas eu le temps matériel de lui trouver un remplaçant en toute fin de marché.

A lire aussi : OM : Clap de fin pour la légende olympienne Steve Mandanda !