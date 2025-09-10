Balerdi dans le dur, nouvelle polémique Rabiot, mauvaise nouvelle pour Lorient… Les 3 infos du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 10 septembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

1 – OM : Balerdi au cœur de la tempête aussi en Argentine !

Titulaire avec l’Argentine lors de la défaite contre l’Équateur (1-0), Leonardo Balerdi a vécu une soirée difficile. Aligné d’entrée par Lionel Scaloni, le défenseur central de l’OM n’a pas su convaincre et se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques. Ses erreurs défensives et son manque de rigueur dans les moments clés ont terni une prestation pourtant solide dans les chiffres.

Le joueur formé à Boca Juniors, aujourd’hui capitaine à Marseille, a disputé l’intégralité de la rencontre. Ses statistiques brutes parlent en sa faveur : 77 passes réussies sur 81 (95 % de précision) et quatre duels aériens remportés sur quatre. Mais ces chiffres n’ont pas suffi à masquer ses approximations. Sur l’action menant à l’expulsion de Nicolas Otamendi, son retard de positionnement a pesé lourd dans le scénario du match.

❌Encore une mauvaise gestion de la profondeur de #Balerdi Derrière 🟥 pour Otamendi Défaite 1-0 de l’Argentine… Ça ne va pas lui faire du bien…#OM pic.twitter.com/8s4QLYn1tS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 10, 2025

Balerdi, des critiques venues d’Argentine et de Marseille

A lire : Mercato : L’OM a essayé de s’offrir ce jeune talent du Bayern…

Les réactions ne se sont pas fait attendre. En Argentine, de nombreux supporters ont jugé que Balerdi manquait de concentration et de sang-froid dans les moments décisifs. « Il n’est pas au niveau pour assumer un rôle clé en sélection », ont martelé certains observateurs locaux.

À Marseille, cette prestation n’a pas échappé aux suiveurs du club. Déjà critiqué pour ses erreurs en Ligue 1, le capitaine olympien traverse une passe délicate. Les supporters redoutent de voir leur défenseur perdre davantage de confiance alors que l’OM lutte pour retrouver de la solidité défensive.

Entre confiance du staff et pression grandissante

Malgré la tempête médiatique, Lionel Scaloni continue de lui accorder sa confiance. Avec neuf sélections depuis 2019, Balerdi tente de s’imposer dans la rotation défensive de l’Albiceleste. Mais chaque erreur devient un poids supplémentaire dans un contexte déjà tendu.

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi compte toujours sur son capitaine pour stabiliser la défense, mais la pression populaire grandit. Entre l’exigence du Vélodrome et les attentes de tout un pays, Leonardo Balerdi sait qu’il n’a plus beaucoup de marge d’erreur surtout suite aux recrutement de Pavard et Aguerd !

2 – Rabiot sifflé, Deschamps s’agace

🇫🇷 🇮🇸 #Rabiot sifflé au Parc des Princes 🤬Didier Deschamps : « Je trouve ça insupportable parce qu’il porte le maillot de l’équipe de France ! Même si c’est une minorité cela ne devrait pas avoir lieu ! » pic.twitter.com/GSHF2iEZsL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 10, 2025

Autre ancien joueur qui a quitté l’OM cet été, Adrien Rabiot a vécu une soirée plus compliquée au Parc des Princes lors de France – Islande. Entré en jeu, le milieu de la Juventus a été sifflé par une partie du public parisien. Une situation qui a fortement agacé Didier Deschamps : « C’est inacceptable, c’est un joueur de l’équipe de France, il porte ce maillot ». Le sélectionneur a rappelé que ces attitudes nuisaient au collectif, lui-même ayant été visé par des sifflets en début de match.

Entre l’éclat de Suarez, le coup d’éclat de Cornelius et la polémique autour de Rabiot, les anciens de l’OM continuent de faire parler d’eux, pour le meilleur et pour le pire.

3 – Ligue 1 OM -Lorient : Hécatombe chez les merlus !

Le FC Lorient se prépare à un déplacement périlleux sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, ce vendredi 12 septembre (20 h 45), dans le cadre de la 4ᵉ journée de Ligue 1. Mais pour affronter l’OM au Vélodrome, l’entraîneur Olivier Pantaloni devra composer avec un effectif très diminué.

Plusieurs absences sont déjà actées côté lorientais : Pagis, Fadiga, Adjei, Katseris, Sanusi et Touré manqueront le rendez-vous. Une situation délicate pour les Merlus, qui devront trouver des solutions de remplacement face à un adversaire redoutable, poussé par son public.

A lire aussi : Mercato OM :un espoir prêté au Sporting Club Aubagne Air-Bel !

Pagis et Katseris toujours indisponibles

Parmi les forfaits, celui de Pablo Pagis est notable. L’attaquant s’est blessé au mollet lors de la rencontre face à Rennes, le 24 août dernier. Son retour à l’entraînement collectif n’est pas attendu avant la semaine prochaine.

Autre absence importante, celle de Panos Katseris. Touché aux ischios contre Lille, le défenseur a repris la course ces derniers jours, mais il est jugé trop juste pour prendre part à ce déplacement.

À ces forfaits s’ajoutent des doutes concernant plusieurs joueurs internationaux, revenus de sélection et dont l’état physique reste incertain. Un casse-tête supplémentaire pour Olivier Pantaloni, qui devra ajuster ses plans à la dernière minute.

A lire aussi : Mercato : Transfert invalidé pour cette ancienne cible de l’OM !