Mercato OM : Amrabat parle de son avenir !

Son nom circule du côté de Marseille et Pablo Longoria aurait même des contacts réguliers avec son agent, mais Sofyan Amrabat est très convoité et l’OM ne semble pas pouvoir lutter. Le milieu de terrain a évoqué son avenir avant la demi-finale perdue face à la France.

Avant la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre le Maroc et la France mercredi soir, Sofyan Amrabat s’est confié sur son avenir auprès du journal Marca. Le milieu de terrain a notamment évoqué les intérêts du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid :

Le championnat espagnol est l’un des meilleurs au monde

« C’est un grand honneur d’être lié à de tels clubs. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J’ai beaucoup de respect pour mon club, c’est une grande équipe. J’ai un grand entraîneur et une grande relation avec le propriétaire Rocco Commisso, qui m’a amené à la Fiorentina, mais aussi avec Joe Barone (directeur général du club) et Daniele Prade (directeur sportif). J’ai beaucoup de respect pour eux et pour le club. J’ai un grand entraîneur (Vincenzo Italiano) à la Fiorentina. Je n’aime pas parler des autres. Mais oui, ce que Simeone fait, ce qu’il a réalisé… Il entraîne l’Atlético depuis de nombreuses années. J’aime son style de jeu. Il a gagné beaucoup et j’ai beaucoup de respect pour lui. Les joueurs de son équipe sont physiquement forts et agressifs. J’aime jouer de cette façon. Le championnat espagnol est l’un des meilleurs au monde. C’est aussi fort que la Premier League. L’Italie aussi. Peut-être qu’un jour je jouerai là-bas. J’ai 26 ans, personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. » Sofyan Amrabat – source : Marca (14/12/2022)

« Puede que seamos similares en el juego al Atlético de Madrid, nos parecemos » https://t.co/djqemZs2Ju pic.twitter.com/rAl52BP2Bg — MARCA (@marca) December 14, 2022



Car si l’OM serait attentif à la situation d’Azzedine Ounahi, un de ses coéquipiers a aussi marqué les esprits. Malgré une élimination en demi-finale face à l’Equipe de France hier soir, les marocains ont été impressionnants. Selon le média Corriere Fiorentino, la Fiorentina valorise à 40 millions son milieu de terrain Sofyan Amrabat. Le média affirme que « cinq grands clubs sont sur lui : Tottenham, Liverpool, Atletico Madrid, Séville et Marseille. Les contacts entre ces clubs et leurs agents sont constants et il n’est pas exclu qu’ils débouchent prochainement sur une maxi-offre pour la Fiorentina. »

Selon notre confrère Hakim Zhouri précise même : « Des contacts entre Longoria et l’agent de Amrabat ? C’est vrai mais les contacts sont avancé avec Liverpool, et le montant demandé par la Fiorentina dépasse les montants de l’OM ».

C’est vrai mais les contacts sont avancé avec Liverpool, et le montant demandé par la Fiorentina dépasse les montants de l’OM. — Hakim (@Z_hakos) December 14, 2022



Selon les informations du compte Twitter « Maroc Foot », l’olympique de Marseille devrait donc faire une offre pour tenter de recruter Azzedine Ounahi (22 ans) lors du mercato hivernal. L’international marocain serait également sur les tablettes d’un club de Premier League. La côte du milieu de terrain du SCO Angers est estimée à 3,5 Millions d’euros par le site Transfermarkt. Celle-ci a du forcément grimper durant la Coupe du Monde au Qatar.

A lire aussi : Un ancien coach de l’OM juge le parcours de l’Equipe de France !

🚨BOMBASSOOO MAROCFOOT22 D’après nos sources, L’olympique de Marseille va donc faire une offre pour signer Azzedine Ounahi pour le mercato hivernal. Azzedine Ounahi figure également sur les tablettes D’un club de PL .. Affaire a suivre 🔥🇲🇦#Maroc #Foot #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/GcrUWD6r4i — MAROCFOOT 🇲🇦 (@MarocFoot22) December 8, 2022

A lire aussi : Concurrents OM : Pour Haise, « Cela ne va pas changer grand-chose »