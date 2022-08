Mercato OM : Après Di Meco et Cissé, Niang réclame la venue de Cristiano Ronaldo !

Après plusieurs acteurs du monde du football liés à l’Olympique de Marseille, c’est au tour de Mamadou Niang d’envoyer un message à Pablo Longoria pour récupérer Cristiano Ronaldo !

Le rêve de voir Cristiano Ronaldo à l’Olympique de Marseille continue ! Ce mercredi, c’est le nouveau consultant RMC, Mamadou Niang qui a été interrogé sur cette possibilité sur les ondes de la radio. Dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien attaquant de l’OM a envoyé un message à Pablo Longoria et Frank McCourt pour récupérer la star portugaise !

CR7 à l’OM? Je pense que Longoria et McCourt devraient sauter sur l’occasion — Niang

« On a tous le droit de rêver ! On est quand même en train de parler de Cristiano Ronaldo hein… On se souvient tous de l’impact d’Ibra quand il est arrivé au PSG, cela a reboosté les supporters. Une arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille ferait du bien à la ville aux supporters. C’est un joueur âgé, mais, aujourd’hui, Il peut être performant, il peut apporter un plus sur le terrain et dans les vestiaires. Quand t’as la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo, je pense que Longoria et McCourt devraient sauter sur l’occasion et au moins tenter le coup. La saison passée, il a vécu une saison compliquée avec Manchester United. Mais on a pu le voir à la Juve, il a été efficace et performant. (…) Je pense que l’équipe serait plus forte avec Cristiano Ronaldo et qu’il va emmener son expérience. Il y en a besoin avec la Ligue des champions » Mamadou Niang – Source : RMC (24/08/22)

🗣️💬 « Pablo Longoria et Franck McCourt devraient sauter sur l’occasion ». 🔵⚪️ @mamadniang11 trouve qu’une arrivée de Ronaldo à l’OM ne peut être que bénéfique pour le club et la Ligue 1. #RonaldOM pic.twitter.com/K1HGaqrvmY — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) August 24, 2022

Djibril Cissé adresse un message à Ronaldo pour qu’il vienne à l’OM !

La propagande « #RonaldOM » ne cesse de grandir sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, les supporters marseillais ont un rêve : attirer Cristiano Ronaldo à l’OM ! Des centaines de milliers de messages sont ainsi postés chaque jour sur ce sujet. Un sujet également repris sur tous les plateaux télés et par les consultants du foot français. Cette semaine, c’est un ancien joueur de l’OM qui a envoyé un message à CR7 !

« Cristiano, viens mon ami. Je prendrai soin de toi. #RonaldOM », écrit ainsi Djibril Cissé ce mardi soir.