Mercato OM : après l’été sans recrue, un nouveau danger se profile…

Déjà fortement affaibli par un mercato estival achevé sans la moindre recrue, l’OM pourrait recevoir des offres pour Pierre-Emile Højbjerg et Emerson Palmieri en janvier. Deux départs qui permettraient d’alléger la masse salariale et de récupérer des liquidités, mais qui fragiliseraient encore davantage l’effectif. Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ne pourront pas accepter de perdre ces deux cadres sans obtenir des renforts.

Højbjerg et Emerson déjà sollicités ?

Le prochain mercato hivernal pourrait être beaucoup plus agité que prévu à Marseille. Selon Calciomercato, l’AC Milan garderait un œil attentif sur Pierre-Emile Højbjerg et pourrait passer à l’action en janvier.

La presse italienne évoque un montant proche de 15 millions d’euros susceptible de faire réfléchir la direction olympienne. L’intérêt milanais pour le milieu danois reste toutefois une simple information de presse : aucune offre officielle n’a été annoncée.

Emerson Palmieri serait également suivi en Serie A. D’après EuropaCalcio, la Juventus étudierait son profil pour renforcer son couloir gauche. Le latéral italien possède l’expérience et la polyvalence recherchées par le club turinois.

Ces deux dossiers sont encore au stade des intérêts. Ils rappellent néanmoins que les rares cadres expérimentés conservés par l’OM peuvent devenir des cibles dès le mois de janvier.

Deux ventes impossibles à accepter sans recruter

Sur le plan financier, les départs de Højbjerg et d’Emerson pourraient présenter plusieurs avantages. L’OM récupérerait une indemnité importante pour le Danois et économiserait deux salaires conséquents.

Sportivement, le scénario paraît en revanche très difficilement acceptable. Højbjerg reste l’un des principaux leaders du vestiaire et un titulaire incontournable dans un milieu déjà privé de nombreuses solutions depuis le départ de Quinten Timber et les blessures de Kondogbia et Nnadi.

Emerson s’est de son côté installé comme le titulaire au poste de latéral gauche. Ulisses Garcia peut assurer un rôle de doublure et Alexi Koum représente une option d’avenir, mais aucun des deux n’offre aujourd’hui les mêmes garanties au plus haut niveau.

Genesio et Lorenzi ne pourront donc pas valider ces deux départs sans obtenir des arrivées immédiates. Vendre Højbjerg nécessiterait de recruter un milieu capable de jouer rapidement. Un départ d’Emerson obligerait également l’OM à trouver un latéral gauche confirmé.

Après avoir dû accepter un mercato estival sans renfort, Genesio ne peut pas aborder la deuxième partie de saison avec un groupe encore plus réduit. Lorenzi devra obtenir des garanties claires : les éventuelles ventes doivent permettre de financer des remplaçants, et non simplement servir à diminuer les dépenses.

McCourt devra choisir entre économies et ambitions sportives

La situation financière reste le centre du problème. L’OM doit poursuivre la baisse de sa masse salariale et pourrait être contraint de vendre avant de recruter. Cette logique a déjà largement déterminé la nouvelle stratégie du club sur le marché des transferts.

Mais il existe une limite sportive. Marseille dispute trois compétitions avec un effectif court et plusieurs postes insuffisamment doublés. Retirer deux titulaires supplémentaires sans les remplacer placerait Genesio dans une situation presque impossible.

Le mercato hivernal devra donc permettre de trouver un équilibre : générer des ressources sans sacrifier les dernières certitudes de l’équipe. L’OM peut écouter des offres pour Højbjerg et Emerson, mais uniquement si leur départ finance des joueurs capables de les remplacer immédiatement.

Après l’été sans recrue, Genesio et Lorenzi ne pourront pas accepter un nouvel affaiblissement. La balle sera une nouvelle fois dans le camp de Frank McCourt.