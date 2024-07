Mercato OM : Aubameyang annonce son départ !

L’Olympique de Marseille devrait bien se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais a annoncé son départ.

Sur les réseaux sociaux, Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille comme relayé par plusieurs journalistes. L’attaquant qui a marqué la saison dernière va rejoindre l’Arabie Saoudite où il a reçu une proposition quasi impossible à refuser.

« J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre », a communiqué le joueur.

🔹Pierre-Emerick Aubameyang annonce son départ de l’OM : « J’ai passé une année remplie d’émotions, je tiens à remercier le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters.

pic.twitter.com/CLoYcE6hPg — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 17, 2024

Mercato OM : « j’aurais aimé le voir encore un an, je ne pense pas qu’Aubameyang restera ! »

Interrogé sur le futur départ probable de Aubameyang lors de notre émission Foot Débat Marseille, Larry Azouni, footballeur tunisien formé à l’OM, est revenu sur le dossier. Une opportunité qui ne se refuse pas. « À son âge, le train il ne passe pas deux fois. Il sort d’une saison magnifique la, et je pense qu’il n’en fera pas deux, je suis un peu sceptique la dessus. Ou alors pas aussi bonne que la première. Je pense que dans sa tête il doit beaucoup réfléchir et qu’il doit se dire que c’est la dernière fois qu’il a une proposition comme ça. »

» C’est important d’avoir un joueur de son expérience «

« Même si moi j’aimerais bien qu’il reste, bien qu’il risque d’être moins bon et qu’il fera moins de statistiques, je pense que ça peut être important d’avoir un joueur avec son expérience dans le groupe. Les jeunes c’est bien, mais il faut quand même des joueurs expérimentés. Et avec Aubameyang, c’est difficile de faire mieux à ce niveau. Donc même si j’aurais aimé le voir encore un an, je ne pense pas qu’il restera », termine Larry Azouni.