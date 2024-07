Mercato OM : Fabrizio Romano lance le Here We Go pour Greenwood !

C’est bouclé pour l’arrivée de Mason Greenwood ! L’ancien international anglais a trouvé un accord avec l’OM pour un transfert.

C’est enfin la fin du feuilleton Mason Greenwood. L’ailier va rejoindre l’Olympique de Marseille cet été contre 30M€ et 50% de la revente qui iront à Manchester United. Fabrizio Romano nous explique que l’attaquant va signer un contrat d’une durée de 5 ans avec les Marseillais.

🚨🔵⚪️ Mason Greenwood to Olympique Marseille, here we go! Deal in place between all parties.

OM have booked private flight for Mason to land in Marseille, undergo medical tests and sign.

Deal valid until June 2029.

Man United to receive €30m package plus 50% sell-on clause. pic.twitter.com/cGMGZ5rgAK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024