Mercato OM : Aubameyang prouve qu’il est toujours au top à 36 ans !

À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang prouve qu’il n’a rien perdu de sa vitesse ni de son engagement. L’ancien buteur de l’Olympique de Marseille a récemment partagé sur les réseaux sociaux ses statistiques physiques de la saison écoulée en Saudi Pro League. Des chiffres éloquents qui témoignent de son incroyable forme, et qui relancent les spéculations autour d’un éventuel retour à Marseille.

Sur X, l’international gabonais a publié un graphique détaillant ses performances, accompagné d’un message empreint d’humour : « Si vous voulez que je coure, on court ! Passionné depuis le premier jour ! ». Un clin d’œil qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters marseillais, d’autant plus que le joueur a récemment exprimé sa « nostalgie » de la cité phocéenne.

Ses performances en Arabie saoudite sont impressionnantes : Aubameyang a parcouru 301,7 kilomètres cette saison, plus que tout autre joueur du championnat. Il se classe également deuxième au nombre de sprints (472) et troisième pour les courses à haute intensité (1 084).

Just received this 👀

if you want me to run we run !!!!!! passionate since day 1 !!

What’s so difficult to understand 🤷🏽‍♂️

I’m 36 no sorry I’m 63 Amg 🤣🤣 pic.twitter.com/qQ4xA2p8h8

— AUBA⚡️ (@Auba) July 9, 2025