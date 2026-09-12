OM : Balerdi adresse un dernier message très fort aux supporters marseillais

Quelques jours après son départ de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a pris la parole. Désormais prêté à l’AS Rome avec une option d’achat, l’ancien capitaine olympien a publié un long message sur Instagram pour remercier le club, la ville et les supporters après six saisons passées à Marseille.

Balerdi : « Je quitte ma maison »

Arrivé à Marseille à 21 ans, Leonardo Balerdi a progressivement pris une place majeure dans le vestiaire olympien jusqu’à porter le brassard de capitaine. L’Argentin rappelle avoir disputé 200 matches sous le maillot de l’OM et explique avoir attendu quelques jours avant de s’exprimer, tant ce départ était difficile à digérer.

Dans son message relayé par L’Équipe, le défenseur décrit Marseille comme une ville à part, capable de faire vivre des émotions extrêmes. Il reconnaît que son aventure n’a « pas toujours été parfaite », mais assure que ces hauts et ces bas font justement partie de ce qui rend le club et la ville si particuliers à ses yeux.

Un hommage appuyé au Vélodrome et aux supporters

Balerdi adresse surtout un long remerciement au public marseillais. L’ancien capitaine souligne l’investissement quotidien des supporters et la place particulière du Vélodrome, qu’il considère comme l’un des stades les plus marquants d’Europe.

Le joueur affirme partir avec la conscience tranquille et la certitude d’avoir tout donné pour l’OM, aussi bien physiquement que mentalement. Un message qui referme symboliquement un chapitre de six saisons à Marseille avant le début de son aventure romaine.

Pour rappel, les détails du dossier Balerdi à la Roma avaient été précisés ces dernières semaines, alors qu’un accord entre le joueur et le club italien avait été annoncé auparavant.