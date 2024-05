Mercato OM : Balerdi, un départ dans les tuyaux?

L’Olympique de Marseille aimerait conserver Leonardo Balerdi mais d’après la télévision argentine, le défenseur central est toujours suivi en Espagne.

L’Atletico Madrid ne lâche pas Leonardo Balerdi ! Cela fait plusieurs semaines que le nom du défenseur de l’Olympique de Marseille est associé au club espagnol. Cette piste se confirme puisque la télévision argentine évoque cet intérêt avec insistance ces derniers jours.

Sur TNT Sports, le journaliste Landro Zapponi explique que les Colchoneros apprécient fortement le profil de Leonardo Balerdi. Le défenseur de l’OM a radicalement changé de niveau ces derniers mois, devenant un taulier du club. Les dirigeants marseillais ne le laisseront certainement pas filer pour une bouche de pain.

✅⚠️ ULTIMA HORA: Balerdi en la lista del Atlético de Madrid. 🇦🇷 Así lo confirma el periodista argentino @leandrozapponi en TNT Sports. pic.twitter.com/ZkbkrZ3iET — Spidey Atletico 🕷️ (@SpidyAtletico) May 21, 2024

L’OM veut conserver Balerdi

Déjà, la direction de l’OM va voir d’un bon œil les fin des prêts d’Onana et Correa. Pape Gueye va lui quitter Marseille en fin de contrat. Selon le journaliste de RMC, Florient Germain, Pablo Longoria a défini déjà les joueurs que le club aimerait conserver à commencer par Leonardo Balerdi, Bamo Meïté et Pierre-Emerick Aubameyang. Le défenseur argentin a enfin passer un cap et va se voir proposer une prolongation de contrat avec à la clé une belle revalorisation. Si un gros club comme l’Atlético ou le Milan AC veut s’offrir Balerdi il faudra sortir au moins 35M€. Pour Aubameyang, cela va dépendre du prochain coach et du projet qui sera présenté à l’attaquant. Son salaire pèse lourd sur les finances du club.

Selon RMC, « d’autres joueurs, qui viennent d’arriver ou qui ont été blessés et n’ont pas pu s’illustrer comme ils l’auraient souhaité, devraient faire partie de l’aventure la saison prochaine, comme Amir Murillo, Faris Moumbagna, Quentin Merlin, Bilal Nadir ou Valentin Rongier. (…) Pour Iliman Ndiaye et Amine Harit, la balance penche plus vers une saison supplémentaire à Marseille, même si l’OM ne les retiendra pas en cas d’offre intéressante. »