Mercato OM – Bertrand Latour s’enflamme : “un coup encore plus fort que Rabiot”

Le journaliste Bertrand Latour a livré son analyse sur l’arrivée de Benjamin Pavard à l’Olympique de Marseille. Selon lui, ce transfert représente un coup immense, encore plus marquant que celui d’Adrien Rabiot l’été dernier, compte tenu du statut et de l’expérience du défenseur français.

Pavard, un joueur de finale de Ligue des champions

Pour Bertrand Latour, la signature de Pavard dépasse les standards habituels de l’OM. « Encore supérieur pour moi, c’est un coup qui est encore supérieur à celui de l’été dernier avec Rabiot. Là, vous faites venir à l’OM un joueur qui a été titulaire en finale de Ligue des champions la saison dernière contre le Paris Saint-Germain », a-t-il expliqué avec enthousiasme.

“Un coup énorme pour l’OM”

Le journaliste rappelle que Pavard, malgré une blessure avant cette finale, avait réussi à débuter la rencontre avec l’Inter Milan. « Il n’avait pas joué depuis un mois et demi, je l’avais vu à Milan quatre jours avant, il n’était pas à 100%, mais il débute la finale. Cela prouve l’importance de ce joueur », a détaillé Latour.

“Un choix d’envie, pas par défaut”

Bertrand Latour insiste aussi sur le profil et la motivation de Pavard : « Vous prenez un joueur qui quitte l’Inter Milan pour rejoindre l’OM, qui a une cinquantaine de sélections en équipe de France, même s’il n’est pas toujours dans les plans de Didier Deschamps. Pour moi, c’est un coup énorme que réalise l’OM, et en plus Pavard vient à Marseille non pas par dépit, mais par une envie profonde. »

