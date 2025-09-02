Les tableaux mercato OM définitifs (12 arrivées / 19 départs)

C’est terminé, le mercato estival 2025 est fermé en France ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des transferts officiels de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2025.
ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Angel Gomes
|LOSC
|Libre
|CJ Egan-Riley
|Burnley
|Libre
|Facundo Medina
|Lens
|Prêt (2M€) + OAO 18M€ + 2M€ de bonus
|Igor Paixão
|Feyenoord
|30 + 5M€
|PE Aubameyang
|AS
|Libre
|Tim Weah
|Juventus
|Prêt 1M€ + OA 14M€
|Hamed Traoré
|Bournemouth
|Prêt avec OA de 7.5M€ + 50%
|Arthur Vermeeren
|RB Leipzig
|Prêt avec OA 20M€
|Emerson Palmieri
|West Ham
|1M€
|Nayef Aguerd
|West Ham
|21M€
|Matt O’Riley
|Brighton
|Prêt payant sans OA
|Benjamin Pavard
|Inter Milan
|Prêt payant avec OA (non obligatoire) de 15M€
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Luis Henrique
|Inter
|25M€
|Chancel Mbemba
|LOSC
|Libre
|Samuel Gigot
|Lazio
|3.6M€
|Amar Dedic
|Salsbourg (puis Benfica)
|Fin de prêt
|Luiz Felipe Ramos
|Rayo
|Libre
|Alexis Koum
|Valenciennes
|Prêt
|Amar Dedic
|Benfica
|Fin de prêt Salzbourg
|Pau Lopez
|Betis
|4.5M€ OA Toluca
|Quentin Merlin
|Rennes
|13M€ + 2
|Valentin Rongier
|Rennes
|5.5M€ + 2
|Ismaël Koné
|Sassuolo
|Prêt 2.5M€ + 10M€ OA
|Jonathan Rowe
|Bologne
|17M€
|Gael Lafont
|Genoa
|% à la revente
|Faris Moumbagna
|Cremonese
|Prêt / 7M€
|Ismaël Bennacer
|Milan
|Fin de prêt
|Azzedine Ounahi
|Girona
|6M€
|Bamo Meité
|Lorient
|Prêt
|Adrien Rabiot
|AC Milan
|10M€
|Derek Cornelius
|Rangers
|Prêt avec OA
