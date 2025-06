Mercato OM : Ca avance bien Evan Ndicka ! (marseille pourrait réaliser un très gros coup)

Et si l’OM frappait fort sur le marché des transferts ? Selon la presse italienne, le club phocéen est engagé dans des discussions avancées avec l’AS Roma autour d’un échange qui pourrait faire beaucoup de bruit : Ismaël Koné contre Evan Ndicka. Un deal potentiellement structurant pour l’effectif marseillais… et une belle opération pour ses finances.

Le défenseur central ivoirien, passé par l’Eintracht Francfort, intéresse fortement la direction olympienne. À 24 ans, Ndicka possède déjà une solide expérience en Serie A et en compétitions européennes. Son profil — athlétique, expérimenté et gaucher — correspond aux besoins de l’OM, qui cherche à renforcer sa charnière centrale après plusieurs départs. De son côté, la Roma aimerait récupérer Ismaël Koné, dont l’activité et la projection plaisent à Gian Piero Gasperini pour dynamiser son milieu.

Un gros coup pour l’OM !

Mais au-delà de l’aspect sportif, cette opération revêt aussi une importance stratégique : les Giallorossi souhaiteraient alléger leur masse salariale et améliorer leur situation vis-à-vis du fair-play financier. De son côté, l’OM pourrait réaliser un gros coup en récupérant un défenseur de très haut niveau, encore sous contrat et au potentiel élevé.

Quelques détails financiers restent encore à régler, notamment la compensation que la Roma attend pour équilibrer l’opération. Mais les échanges sont bien avancés, et les prochaines heures pourraient être décisives pour faire basculer cette négociation dans le bon sens.

Un dossier à suivre de très près pour un OM ambitieux sur ce mercato.

