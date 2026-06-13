Mercato OM : ça bouge pour Hojbjerg !

L’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg pourrait s’écrire loin de Marseille cet été. Selon les informations du média turc Efsane Fotospor, Besiktas aurait pris contact avec l’entourage du milieu de terrain danois afin d’étudier la faisabilité d’un transfert lors du mercato estival.

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Le club stambouliote serait même prêt à formuler une offre estimée à 10 millions d’euros pour convaincre l’Olympique de Marseille de laisser partir son international danois. Pour l’heure, aucune discussion officielle entre les deux clubs n’a été confirmée, mais cette piste intervient dans un contexte particulier pour le club phocéen.

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Depuis le départ de Pablo Longoria et Medhi Benatia, la nouvelle direction marseillaise a hérité d’une situation financière délicate. L’OM est notamment sous la surveillance de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier et doit également préparer son passage devant les instances de contrôle françaises. Plusieurs sources évoquent ainsi la nécessité pour le club de réaliser plus de 100 millions d’euros de ventes au cours de l’été afin de rééquilibrer ses comptes et financer son futur projet sportif.

Dans ce contexte, chaque dossier de départ est observé avec attention. Arrivé à Marseille comme l’un des cadres de l’effectif, Hojbjerg dispose d’une belle cote sur le marché européen. Reste désormais à savoir si l’OM jugera suffisante une offre de 10 millions d’euros pour envisager un départ de l’un de ses joueurs les plus expérimentés.