Mercato OM : ça s’accélère pour Aubameyang (le montant du transfert révélé)

Pierre-Emerick Aubameyang ne participera pas à la tournée estivale de l’Olympique de Marseille en Côte d’Ivoire. Selon L’Équipe, l’attaquant gabonais est en passe de rejoindre le Deportivo La Corogne, qui a déjà trouvé un accord avec l’OM.

Aubameyang ne partira pas avec le groupe

L’absence de Pierre-Emerick Aubameyang de la tournée en Côte d’Ivoire n’est pas anodine.

Selon L’Équipe, l’attaquant de 37 ans n’a pas accompagné ses coéquipiers ce mercredi. Alors que le groupe marseillais s’est envolé pour Abidjan, Aubameyang est resté à son domicile, près d’Aix-en-Provence.

Le quotidien indique que son départ pourrait être officialisé dans les prochaines heures.

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Un accord déjà trouvé avec La Corogne

Toujours selon L’Équipe, le Deportivo La Corogne, promu en Liga, a déjà trouvé un accord avec l’OM.

Le transfert serait estimé à environ 1,5 million d’euros.

Le club espagnol, particulièrement actif depuis le début du mercato, est désormais en position favorable pour accueillir l’ancien buteur d’Arsenal et du Borussia Dortmund.

Aubameyang privilégierait l’Espagne

L’attaquant olympien disposait également d’une autre option.

Selon L’Équipe, le club turc de Corum lui proposait un contrat de deux saisons, assorti d’un salaire de 3,5 millions d’euros nets par an.

Malgré cette offre, Aubameyang privilégierait un retour en Espagne et doit désormais finaliser les derniers détails de son engagement avec La Corogne.

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Un départ qui se précise

Si l’opération est menée à son terme, l’OM enregistrera un nouveau départ important au sein de son secteur offensif.

Après les dossiers de Mason Greenwood et Hamed Junior Traoré, le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang s’inscrit dans le vaste remaniement de l’effectif marseillais entrepris durant ce mercato estival.

Selon L’Équipe, il ne manque plus que les dernières formalités avant de voir l’attaquant gabonais poursuivre sa carrière sous les couleurs du Deportivo La Corogne.