Mercato OM : ça se rapproche des 20M€ pour Rowe ?

L’Olympique de Marseille se prépare à se séparer de Jonathan Rowe, l’ailier anglais de 22 ans, après une altercation avec Adrien Rabiot dans le vestiaire suite à la défaite contre Rennes (1-0) . Cet incident a conduit le club à suspendre les deux joueurs et à les mettre sur la liste des transferts, selon les déclarations de l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Depuis son arrivée à l’OM en provenance de Norwich City l’été dernier, Rowe a montré des qualités intéressantes, notamment lors de l’Euro Espoirs où il a marqué le but décisif en finale contre l’Allemagne. Cependant, son temps de jeu a été limité, et l’arrivée de Igor Paixao en provenance de Feyenoord a réduit davantage ses perspectives de jeu. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Bologne a trouvé un accord sur les termes personnels avec Rowe et est désormais en pourparlers avec l’OM pour un transfert définitif, le club phocéen réclamant un montant proche de 20 millions d’euros.

A lire aussi : OM : Les explications de Longoria concernant Rabiot !

Accord contractuel Rowe – Bologne

Parallèlement, Bologne s’intéresse également à Abde Ezzalzouli, l’ailier marocain de Real Betis. Le club espagnol aurait accepté une offre de 18 millions d’euros plus bonus pour le joueur, et des discussions sont en cours pour un prêt avec option d’achat. En ce qui concerne le milieu de terrain Kristjan Asllani, en provenance de Inter Milan, Bologne est en négociations pour un prêt avec option d’achat obligatoire. Les deux clubs auraient trouvé un accord, mais des détails restent à finaliser.

#Bologna, affondo per #Rowe ed #Ezzalzouli. Offerta da 18+bonus per l’esterno del #Marsiglia. Dialogo aperto con il #Betis per il prestito con opzione per il marocchino. Per #Asllani i rossoblu vorrebbero provarci in prestito con obbligo, l’#Inter vuole monetizzare subito. Si… https://t.co/6IDX7kdyP7 — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 20, 2025

18M€ + bonus proposés pour Rowe ?

A lire : Mercato OM : Une doublure en défense vers la Liga ?

Selon le journaliste de Sportmediaset, Orazio Accomando : « Bologne se précipite vers Rowe et Ezzalzouli. Offre de 18+bonus pour l’ailier de l’OM. Des discussions sont ouvertes avec Betis pour un prêt avec option d’achat pour le Marocain. Pour Asllani le Rossoblu aimerait tenter un prêt avec obligation, Inter veut encaisser immédiatement. Les négociations sont en cours, car aucun accord avec le joueur n’est également trouvé. »

Le mercato estival s’annonce donc animé pour l’OM, avec plusieurs dossiers à gérer dans les jours à venir. FootMercato évoque même une dizaine de mouvement d’ici septembre !