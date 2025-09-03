Mercato OM : Ce détail important du deal Pavard confirmé par Fabrizio Romano !

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Benjamin Pavard en prêt en provenance de l’Inter Milan. Le défenseur international français, champion du monde 2018, rejoint le club phocéen pour renforcer sa défense. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’accord comprend une option d’achat de 16 millions d’euros, mais celle-ci n’est pas obligatoire.

Le transfert de Benjamin Pavard s’est concrétisé en toute fin de mercato, avec un prêt payant d’une saison, dont le montant s’élève à 2,5 millions d’euros . L’option d’achat, fixée à 15 ou 16 millions d’euros, est non obligatoire, offrant ainsi à l’OM une flexibilité financière importante. Cette stratégie permet au club de sécuriser les services d’un joueur de qualité tout en évaluant son intégration avant de prendre une décision définitive.

Pavard, l’option d’achat n’est pas obligatoire !

Benjamin Pavard, âgé de 29 ans, évolue principalement en défense centrale, mais peut également jouer en tant que latéral droit. Après avoir débuté sa carrière au LOSC Lille, il a poursuivi son parcours au VfB Stuttgart, puis au Bayern Munich, avant de rejoindre l’Inter Milan en 2023. Sa polyvalence et son expérience internationale sont des atouts majeurs pour l’OM.

L’arrivée de Pavard à l’OM suscite un vif intérêt, notamment en raison de son palmarès impressionnant et de sa capacité à renforcer immédiatement la défense marseillaise. Les supporters attendent avec impatience de le voir à l’œuvre au Vélodrome. Cette opération témoigne de la volonté du club de se renforcer tout en maîtrisant ses finances.