Riolo s’enflamme sur le mercato de l’OM !

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas caché son étonnement face au mercato XXL de l’Olympique de Marseille. Pour le chroniqueur, la révolution opérée par Pablo Longoria et Medhi Benatia laisse entrevoir un effectif plus fort que jamais, mais soulève également de nombreuses interrogations.

« Dans la situation actuelle, voir que l’équipe est complètement chamboulée avec une défense complètement reconstruite, tu te dis que de ceux qui ont joué la semaine dernière, personne ne sera titulaire derrière. Même Balerdi, je ne sais pas », a-t-il confié. Les arrivées de Nayef Aguerd, de Benjamin Pavard, et et Médina, pourrait en effet redistribuer toutes les cartes dans le secteur défensif.

Des renforts de qualité, mais un timing critiqué

Pour Riolo les dirigeants marseillais ont ainsi frappé fort avec toutes ces recrues estivales : “On peut aussi se dire qu’avec ces arrivées, dans tous les secteur évidemment il y a plein de questions à se poser. Est ce que c’est bien ou pas ? Honnêtement c’est que des bons joueurs, après si ça ne marche pas ce sera pour un tas d’autres raison, mais là il y a des années qu’on n’a pas eu un effectif aussi fort à Marseille sur le papier”

Le journaliste de RMC Sport pointe toutefois quelques interrogations autour de la nouvelle équipe de Roberto De Zerbi : “La question que l’on peut se poser par contre, c’est pourquoi si tard ? La réponse c’est que c’est certainement moins cher de les faire en fin de mercato“

Un effectif séduisant mais encore en rodage

Au-delà des interrogations sur la cohésion et l’adaptation des nouvelles recrues, Daniel Riolo met surtout en avant l’ambition affichée par l’OM. Pour lui, la qualité intrinsèque des arrivants ne fait pas débat. Mais il prévient : si les résultats ne suivent pas, « ce sera pour un tas d’autres raisons ».