Mercato OM : Ce portrait très élogieux de Pablo Longoria

Ancien collaborateur de Pablo Longoria, le recruteur David Friio a dressé un portrait élogieux du nouveau Head Of Football de l’OM !

Même si son recrutement a été annoncé il y a déjà plusieurs jours, c’est ce lundi 3 aout que Pablo Longoria prend officiellement ses fonctions de Head Of Football de l’OM. Et cette arrivée est bien vue par David Friio, ancien recruteur pour Manchester United et St Etienne. Dans une interview accordée à la Provence, ce dernier pense que l’OM est entre de bonnes mains avec son ami Pablo Longoria :

« Il est toujours disponible, droit et honnête »

« Je connais Pablo depuis plusieurs années. Nous nous sommes croisés très souvent à nos débuts, notamment lors de matches nationaux et internationaux dans les catégories jeunes. Il avait une connaissance déjà parfaite des différentes générations. Il impressionnait également par sa maîtrise des langues. J’ai suivi son évolution au fil du temps et l’ai croisé plusieurs fois, dans divers championnats. Il est très méthodique. C’est un grand professionnel et un gros travailleur. Il a été à bonne école avec Fabio Paratici lors de son passage à la Juve. Il est toujours disponible, droit et honnête. » David Friio – source : La Provence – 3/08