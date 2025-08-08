Mercato OM : Ce qu’a dit George Weah à son fils sur Marseille

L’histoire familiale se répète. Comme son illustre père George Weah, Timothy Weah a posé ses valises à Marseille, après avoir connu la France et l’Italie. Et si le Ballon d’Or 1995 n’a porté le maillot olympien que six mois, cette courte aventure a suffi à le marquer au point de conseiller à son fils de suivre la même route.

A lire aussi : Mercato OM : Zenden prévient Igor Paixão !

“Mon père m’a dit : Fonce !”

Présent à la conférence de presse de présentation, Timothy Weah n’a pas caché l’influence paternelle dans son choix : « Il a joué ici. C’était donc un rêve pour moi de jouer ici. Il m’a dit que la ville était incroyable, comme le club. Mon père m’a parlé de la passion des supporters. J’aurais été triste de ne pas venir ici. Mon père m’a dit : ‘Fonce !’ ».

George Weah, qui avait fait le déplacement pour accueillir son fils à l’aéroport, connaît bien l’atmosphère unique du Vélodrome et l’amour inconditionnel des supporters. Timothy, lui, espère inscrire son nom dans la durée sur la Canebière, avec la ferme intention de marquer l’histoire olympienne plus longtemps que son père.

A lire aussi : Les 3 infos Mercato OM du 07/08/2025