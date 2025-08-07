Les 3 infos Mercato OM du 07/08/2025

Voici les 3 informations et rumeurs autour du mercato de l’Olympique de Marseille qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 7 aout

1- Le Panathinaïkós veut réactiver la piste Ounahi

MERCATO OM — Azzedine Ounahi, vers un retour au Panathinaïkós ? De retour à l’OM mais sans perspective claire, Azzedine Ounahi pourrait bien rebondir là où il avait brillé : au Panathinaïkós. Le club grec, boosté par une belle vente, envisage de revenir à la charge.

Après une saison convaincante en prêt au Panathinaïkós, Azzedine Ounahi reste en attente d’un nouveau point de chute. À l’OM, le milieu marocain est aujourd’hui cantonné au loft et n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Mais son passage en Grèce n’a pas laissé indifférent.

A lire aussi : départ inattendue de Rowe ? grosse info sur Greenwood, la rumeur Maguire… Les 3 infos mercato OM du jour

Élu meilleur joueur du Panathinaïkós par les supporters la saison passée, Ounahi avait su retrouver sa créativité et sa forme sous les couleurs du club grec. Malgré leur volonté de le conserver, les dirigeants héllènes n’avaient pas pu lever l’option d’achat en fin de saison. Mais selon Foot Mercato, le Pana n’a pas totalement tourné la page.

Boostés par la vente imminente de Geórgios Vagiannídis au Sporting CP pour environ 15 millions d’euros, les Verts envisagent un retour offensif sur le dossier. Pour le moment, aucune offre officielle n’a été transmise, mais le club grec se positionne en embuscade.

Du côté de l’OM, Ounahi a déjà refusé une offre du Spartak Moscou, tandis que Girona a proposé une somme jugée insuffisante par les dirigeants phocéens. Le prix fixé reste à 12 M€. Avec un mercato encore long, la porte reste ouverte à un nouveau départ pour l’international marocain.

A lire aussi : 🔵️⚪️ MERCATO OM : L’OM s’active pour Zhegrova mais discute aussi avec un plan B (bien connu)

2- Bruges refroidit l’OM pour Ordonez

Alors que l’Olympique de Marseille pensait tenir le bon bout dans le dossier Joël Ordoñez, les discussions avec le Club Bruges connaissent un nouveau ralentissement.

Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, les dirigeants belges ont jugé insuffisante la dernière proposition formulée par l’OM. Jugée trop floue et manquant de garanties sur le plan financier, l’offre marseillaise ne répond pas aux exigences de Bruges, qui commence sérieusement à envisager un statu quo.

A lire aussi : 🔵️⚪️ MERCATO OM : L’OM s’active pour Zhegrova mais discute aussi avec un plan B (bien connu)

Les Blauw & Zwart ont même décidé de geler certaines pistes défensives en interne, estimant que Joël Ordoñez devrait finalement rester en Belgique. Un retournement de situation qui complique les plans marseillais, alors que le jeune défenseur équatorien était considéré comme une priorité par la direction sportive phocéenne.

L’OM, qui semblait déjà avoir trouvé un accord sur le prix du transfert (32 M€), bute depuis plusieurs jours sur les modalités de paiement et la clause de revente réclamée par Bruges (25 %). Ce nouveau blocage laisse planer un doute sur l’issue du dossier, alors que la fin du mercato approche à grands pas.

Le club olympien devra probablement revoir sa copie s’il souhaite réactiver la piste Ordoñez et convaincre Bruges de relâcher son talentueux défenseur central.

3 – MERCATO OM — L’OM repousse une offre de plus de 8M€ pour un de ses lofters

Alors que l’avenir d’Azzedine Ounahi reste incertain à l’Olympique de Marseille, le Panathinaïkos continue de pousser pour rapatrier l’international marocain. Mais selon les informations de La Provence, la dernière tentative du club grec n’a pas convaincu la direction phocéenne.

Le Panathinaïkos a transmis une offre comprenant un montant initial de 5 millions d’euros, accompagné de 3 millions supplémentaires à verser la saison prochaine, ainsi que 15 % sur une éventuelle plus-value lors d’une revente future. Une formule qui n’a pas été jugée satisfaisante par l’OM, qui espère récupérer environ 12 millions d’euros pour le milieu marocain.

A lire aussi : Mercato OM : Premier contrat pro pour un jeune talent du centre de formation

Une proposition jugée insuffisante

Revenu à Marseille cet été après une saison en prêt au Panathinaïkos, où il a été élu joueur de la saison par les supporters, Ounahi est aujourd’hui placé dans le “loft” du club, en attente d’un nouveau départ. Bien que courtisé, aucune offre n’a jusqu’ici répondu aux attentes de l’OM.

La situation reste donc en suspens, et un retour du joueur à Athènes n’est pas totalement exclu. Le Panathinaïkos pourrait revenir à la charge dans les jours à venir, mais il faudra rehausser la proposition pour espérer convaincre les dirigeants marseillais.

A lire aussi : Ex OM : Blessure, Bagarre générale…soirée cauchemar pour Pau Lopez !

A lire aussi : Mercato OM : Deux clubs se positionnent sur Rowe !