Mercato : Ce que coûte encore Pol Lirola à l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme souvent avec Pablo Longoria, le mercato estival olympien a été agité. Marcelino a succédé à Tudor, parti seulement après une saison à la tête de l’Olympique de Marseille. Pas moins de 10 arrivées et 13 départs. Des indésirables ont été poussé vers la sortie par le président marseillais, comme avec Pol Lirola.

L’OM, très actif durant ce mercato, est reparti sur un nouveau projet avec Marcelino, un coach avec une philosophie de jeu totalement différente que celle de son prédécesseur, Igor Tudor. N’entrant pas dans les plans du technicien espagnol, Pol Lirola a été poussé vers la sortie par Pablo Longoria, qui lui a finalement trouvé un point de chute en Serie A.

A LIRE AUSSI: Ligue des Champions : Milan vs Newcastle, City, Barça, PSG, Lazio… le programme TV de ce mardi !

A lire aussi : OM : Pourquoi les supporters réclament la démission de Longoria ! (Les détails de la réunion houleuse)

« J’ai dit à mon agent que je voulais revenir en Italie »

Le latéral espagnol a rebondi du côté de Frosinone, pour son plus grand bonheur. « Dès le début de l’été j’ai dit à mon agent que je voulais revenir en Italie » avait déclaré le joueur lors de sa présentation. « C’est un championnat que je connais, tout comme je connais le coach depuis l’époque de Sassuolo. Quand il m’a dit de venir ici, je n’ai pas hésité », avait-il ajouté.

Une opération qui a toutefois eu un coût pour l’OM. TMW assure ce mardi que le club phocéen a été contraint de prendre en charge une grande partie du salaire de Lirola, pour pouvoir boucler son prêt. Marseille payerait 1 million d’euros au joueur, tandis que Frosinone 400 000 euros.

Marseille, avant de donner son feu vert à cette opération, a tenté par tous les moyens de vendre Lirola d’une autre manière

Guido Angelozzi, directeur sportif du Frosinone, a expliqué au média italien pourquoi son club a recruté en dernière minute: « Pol Lirola a été officialisé le 28 août, il est arrivé en prêt de l’Olympique de Marseille, comme quasiment tous les joueurs débarqués à Frosinone cet été. Mais Lirola, comme Kaio Jorge, a un salaire trop élevé pour les caisses d’un club comme celui du président Stirpe. Cela signifie qu’il faut non seulement viser le prêt, mais aussi clôturer l’opération en s’assurant que le club vendeur paie une bonne partie de son salaire. Dans le cas de Lirola, Marseille prend en charge un million de son salaire, tandis que Frosinone prend en charge 400 mille euros. Visiblement Marseille, avant de donner son feu vert à cette opération, a tenté par tous les moyens de vendre Lirola d’une autre manière : pour l’OM la solution idéale aurait été un transfert définitif, l’acceptable aurait été un prêt avec salaire intégralement payé par le club. qui l’a embauché. Et puis il y a la solution avec laquelle l’opération a été conclue, la seule possible pour un club comme Frosinone. »