Mercato OM : Cela s’agite vraiment autour de Pape Gueye !

Gennaro Gattuso va pouvoir compter sur le retour de suspension de Pape Gueye suite à la blessure de Valentin Rongier. Si le joueur doit revenir en décembre, après Fenerbahce, c’est un club allemand qui s’intéresse au milieu de terrain marseillais !

Alors que le nom de Pape Gueye est annoncé du côté du Fener (voir plus bas), l’international segalais est aussi pisté en Bundesliga. Selon le média allemand Bild, le Borussia Mönchengladbach, 9ᵉ de Bundesliga, a mis Gueye dans sa short list pour le mercato de janvier pour pallier le départ annoncé de Manu Koné. Pape Gueye n’est pas le seul joueur de Ligue 1 a être surveillé, car le Montpelliérain Joris Chotard et le Strasbourgeois Ibrahima Sissoko sont aussi dans le viseur du club. Pour rappel Pape Gueye sera libre en juin prochain, le président Pablo Longoria est en négociation avec ce dernier dans l’optique de signer une prolongation de contrat…

