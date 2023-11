Comme chaque jour, Football Club de Marseille vous propose dans cet article les trois infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce dimanche 19 novembre…

Internationaux OM : « C’était la soirée parfaite » confie Jonathan Clauss après le carton face à Gibraltar

Buteur et passeur lors de la victoire historique de l’Équipe de France face à Gibraltar (14-0), le latéral de l’Olympique de Marseille Jonathan Clauss est revenu sur cette soirée au micro de Téléfoot ce dimanche.

Jonathan Clauss était l’invité de Téléfoot ce matin en compagnie du sélectionneur Didier Deschamps. Le latéral droit de l’OM est revenu sur la plus large victoire de l’histoire des Bleus face à Gibraltar (14-0). « C’était une soirée parfaite. Il reste beaucoup d’émotions même si Gibraltar me semble un peu en-dessous par rapport au football moderne. C’est incroyable ce qu’il s’est passé et on en a tous profité, a-t-il confié. On avait à cœur à la mi-temps de continuer à marquer des buts. On voulait respecter l’adversaire du mieux possible, avec un score comme ça, c’est ce qu’on a fait », a poursuivi l’ancien Lensois.

« Il reste beaucoup d’émotion, c’est la soirée parfaite. » Les mots de Jonathan Clauss, buteur et passeur, après le succès record de l’équipe de France face à Gibraltar (14-0), samedi soir à Nice. pic.twitter.com/Bbwjl6eRnG — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 19, 2023

« J’aime jouer avec Coman »

« J’aime jouer avec lui. » Jonathan Clauss, buteur et passeur face à Gibraltar, évoque sa complémentarité avec Kingsley Coman sur le côté droit de l’équipe de France. pic.twitter.com/48nUBIs06Q — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 19, 2023

L’international français a également évoqué son association sur le côté droit avec Kingsley Coman: « Cela s’est fait naturellement. J’ai été amené à jouer derrière lui dès le départ. Il y a des discussions et de la complémentarité. À ce niveau là, ce sont des joueurs très intelligents. On arrive vite à se comprendre par rapport au football. J’aime beaucoup évoluer avec lui et je pense que cela ne lui déplaît pas non plus de jouer avec moi. Il faut que l’on persévère ensemble dans ce domaine. »

OM : Pape Gueye de retour sur les terrains avec la réserve !

Pape Gueye a rejoué avec la réserve de l’OM ce samedi en match amical face à l’Olympique de Valence (défaite 2-1). Le milieu olympien, suspendu quatre mois en raison de son transfert avorté à Watford à l’été 2020, ne pourra revenir qu’à la compétition le 10 décembre prochain, pour le déplacement à Lorient. L’international sénégalais était titulaire dans un système en 4-1-4-1. Un retour vivement attendu dans les rangs marseillais, d’autant plus depuis la blessure du capitaine Valentin Rongier.

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @ODMByTreize013 – Pape Gueye 🇸🇳 de retour ! Le milieu de terrain de l’#OM, international sénégalais, a joué hier avec la N3 du club en match amical face à l’Olympique de Valence (N3). Le vainqueur de la CAN 2022 a joué en N°6, dans un 4-1-4-1. Défaite 2-1, et Sayha… pic.twitter.com/XeycuURIa8 — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) November 19, 2023

OM : Clauss lâche un gros indice sur son avenir !

Jonathan Clauss a évoqué son avenir à l’Olympique de Marseille ce dimanche au micro de Téléfoot.

Le latéral droit de l’OM Jonathan Clauss était l’invité de Téléfoot à la suite de la victoire historique des Bleus ce samedi face à Gibraltar (14-0). L’international français s’est prêté au jeu du « Oui ou Non », avec Thomas Meckiche. Le journaliste n’a pas hésité à demander au défenseur olympien s’il croyait encore à une qualification européenne cette saison. Question à laquelle Jonathan Clauss a répondu de manière positive.

Clauss voit son avenir à l’OM

Un peu de Oui / Non avec Jonathan Clauss et Didier Deschamps. 👀⚽️🗣️ « Il est bien parti pour aller à l’Euro ? » – « Oui ! » pic.twitter.com/09mmxP4bK5 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 19, 2023

Thomas Meckiche l’a ensuite interrogé sur son futur à Marseille : « Vous vous projetez sur du long terme à l’OM ? Vous pourriez rester de nombreuses années au club ? » Là aussi, le joueur de 32 ans n’a pas hésité en rétorquant un « oui » franc.

