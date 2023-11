Mercato OM : Textor veut entrer en négociations avec Longoria !

La Provence explique ce mardi que John Textor, propriétaire de Botafogo et de Lyon veut conserver Luis Henrique mais doit négocier avec Pablo Longoria !

Luis Henrique est prêté à Botafogo depuis l’hiver dernier. L’attaquant brésilien pourrait revenir dès le début de l’année 2024 à Marseille puisqu’il ne devrait pas atteindre le nombre de matchs nécessaires à la levée de son option d’achat convenue lors de sa signature.

Seulement, La Provence nous informe ce mardi que John Textor, propriétaire du club de Botafogo au Brésil aimerait tout de même conserver Luis Henrique. L’investisseur américain aimerait entrer en contact avec Pablo Longoria pour renégocier et faire signer le Brésilien à moindre coût. La première option d’achat était à 8 millions d’euros, une somme trop élevée pour Textor.

« Les mouvements potentiels dans cette équipe, c’est le retour de Pape Gueye après sa suspension. L’autre arrivée potentiel, c’est le retour de Luis Henrique lors du mercato d’hiver, il fait de belles choses au Brésil, a expliqué Pablo Longoria en septembre dernier. Cela dépendra de son nombre de matches, de son temps de jeu avec Botafogo, cela ne dépend pas de l’OM. L’option d’achat est obligatoire selon le nombre de minutes jouées d’ici décembre. Ce sont les deux seuls mouvements imaginables dans cet effectif. »

Henrique pourrait apporter à l’OM

« Aujourd’hui il est beaucoup plus puissant qu’avant il va plus vite et met pas mal de buts. », explique Demetrius Ferreira. Selon l’ancien joueur, « il pourrait apporter à l’OM, s’il retourne là-bas. ». D’autant plus que le Brésilien est « un joueur de couloir et pas un numéro 9″ comme il avait été présenté à son arrivé à Marseille. Il est souvent positionné à gauche. Un poste où, actuellement, l’OM a un manque de joueur. Même si l’Olympique de Marseille va sûrement recruter, il sera intéressant de lui donner sa chance à son retour. « Je crois qu’il pourrait s’imposer à Marseille il a vraiment progressé, mais il faudra lui donner le temps et avoir un autre brésilien dans l’équipe ça pourrait l’aider. Le revoir à l’OM serait une bonne chose. Je conseille aux dirigeants de le récupérer après son prêt. », explique notre invité.