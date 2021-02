Mercato OM : C’est bouclé pour Sampaoli? « L’Atletico Mineiro est résigné… »

Selon les dernières informations de Canal +, l’Olympique de Marseille aurait un accord avec Jorge Sampaoli. Le club brésilien du coach est résigné dans ce dossier et ne compte pas le prolonger.

Alors que ces dernières heures, les dirigeants de l’Atletico Mineiro voulait négocier avec Jorge Sampaoli pour le garder lors des prochaines saisons, il semblerait que les Brésiliens ont changé d’avis.

si la logique se poursuit, Sampaoli devrait s’engager à l’OM le 25 février

En effet, selon les informations de Canal +, le directeur sportif entend d’abord terminer la saison sereinement avant d’envisager quoi que ce soit, d’autant plus que Longoria semble déjà avoir un accord avec le coach argentin.

« J’ai discuté avec des dirigeants de l’Atletico Mineiro. Le son de cloche est un peu différent d’il y a quelques jours. On sent une hésitation de leur côté quant à une prolongation de Sampaoli alors qu’ils étaient assez certains de le prolonger à la fin de cette saison. Ce fortuné investisseur qui est aux USA, qui pourrait faire pencher la balance, ne rentrera pas au Brésil et ne sera pas à la table des négociations avec Sampaoli. Le directeur sportif me dit que leur objectif est de terminer la saison et qu’ils verront après. Après, c’est le 25 février, date à laquelle Sampaoli, si la logique se poursuit, devrait s’engager à l’OM. Au Brésil, l’Atletico Mineiro est résigné sur ce dossier et sur le fait qu’il aurait déjà un accord avec le club marseillais » Stephane Darmani – Source : Canal + (13/02/21)