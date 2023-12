Mercato OM : C’est compliqué pour Gueye !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

De retour à la compétition depuis le match face à Lyon remporté par l’OM, Pape Gueye a entamé des discussions avec la direction du club olympien dans l’optique de signer une prolongation de contrat, mais cela semble être assez mal embarqué d’autant que le joueur est très suivi en Angleterre…

Interrogé sur l’avenir de Pape Gueye qui sera libre en juin prochain, Pablo Longoria a affiché son incertitude ce jeudi. Lors d’une conférence de presse de bilan de mi-saison, le président de l’OM a tout d’abord expliqué que le cas était complexe à cause de cette suspension longue, une deuxième offre va être faite mais le dossier semble complexe. « Pape Gueye ? Je n’aime pas avoir des joueurs en fin de contrat. sa situation n’est pas normale et habituelle dans le monde du football. Cela a été dur psychologiquement, il a un gros niveau d’engagement. On a fait une offre de prolongation, on va en faire une deuxième cette semaine mais la situation est compliqué. Son salaire ne pouvait pas être modifié, il ne pouvait pas être transféré avec cette sanction. C’est compliqué, on est en négociation. » Pape Gueye a très peu joué depuis son retour début décembre, il pourrait être appelé avec Sénégal pour participer à la CAN en janvier.

#Longoria : « Pape Gueye ? Je n’aime pas avoir des joueurs en fin de contrat. sa situation n’est pas normale et habituelle dans le monde du football. Cela a été dur psychologiquement, il a un gros niveau d’engagement. On a fait une offre de prolongation, on va en faire une… pic.twitter.com/sY3gI0fP9I — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 21, 2023



Selon Football Insider, Brentford, Fulham, Nottingham Forest et Burnley préparent des offres pour s’offrir Pape Gueye lors du mercato de janvier. Les 4 clubs anglais aimeraient recruter le milieu de terrain de 24 ans dès le prochain mercato. Le média explique que l’OM aurait activer une option d’un an supplémentaire alors que le contrat de l’international sénégalais se terminé en juin 2024, il serait lié maintenant juqu’en 2025. L’OM aurait donné un mandat au controversé agent de la FIFA, Willie McKay dans ce dossier. L’OM pourrait donc récupérer des moyens avec un départ de Gueye afin de remodeler son effectif cet hiver…

Gueye prolongé jusqu’en 2025 et transféré en Angleterre en janvier ?

Le retour attendu de Pape Gueye est enfin arrivé ! Suspendu pour une durée de 4 mois par la FIFA après un problème lié à son contrat avec Watford après avoir quitté Le Havre, le Sénégalais a remis les pieds au Vélodrome mercredi dernier lors de la victoire face à Lyon.

Le milieu de terrain a été acclamé par le Vélodrome à son entrée, synonyme d’une popularité folle chez les supporters. D’ailleurs, sa prolongation est au coeur de l’actualité depuis quelques jours. Après des premières rumeurs, le journal L’Equipe confirme que la direction marseillaise a entamé des discussions avec son entourage pour une prolongation alors que son contrat se termine en juin prochain.

🗞️ Pape Gueye discute également avec la direction pour prolonger son contrat, qui prend fin en juin prochain.

« On découvre un autre Pape Gueye, il travaille plus dur »

Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé est confiant pour la suite de la carrière de Pape Gueye : « Il commence à ressentir mieux son corps, il découvre des qualités qu’il ne soupçonnait pas. Cette période d’introspection l’a aidé à se recentrer sur ses priorités, la suite qu’il voulait donner à sa carrière. Tout se fait petit à petit. Il prend du volume, de la confiance. Il va devenir le joueur que tout le monde attend », a-t-il confié à La Provence.

Gueye, le lion est de nouveau lâché Privé de compétition depuis quatre mois, le Sénégalais a retrouvé le chemin des terrains contre Lyon. 👉 https://t.co/55Zrm9Jg3m pic.twitter.com/2u3un84k9P — La Provence OM (@OMLaProvence) December 9, 2023

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain considère que son passage à Séville l’a aidé à développer ses qualités : « Depuis son passage à Séville, on découvre un autre Pape. Il travaille encore plus dur. Il est encore plus exigeant envers lui-même. Il a retrouvé de la confiance. Il a eu la chance d’évoluer à plusieurs postes, au milieu de terrain, relayeur ou récupérateur, et parfois même en défense centrale. Il revient à Marseille fort de ce bagage technique et tactique.»