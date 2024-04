Mercato OM: c’est confirmé pour Pape Gueye

Buteur en fin de match ce dimanche face au RC Lens (84e, 2-1), Pape Gueye a offert la victoire à l’Olympique de Marseille. L’international sénégalais a confié en zone mixte vouloir être « respecté en tant que joueur important » et a indiqué qu’il pourrait « rester » si tel était le cas. Mais, d’après les informations de Canal +, le milieu de 25 ans se serait déjà engagé avec Villarreal pour une durée de 4 ans avec une année en option.

Buteur à la 84e ce dimanche face au RC Lens (2-1), Pape Gueye a offert la victoire à l’OM. Le Sénégalais a évoqué son avenir en zone mixte, laissant entendre qu’il pourrait envisager de rester:« Cela va dépendre de beaucoup de choses. La priorité c’est mon temps de jeu et que l’on me respecte en tant que joueur important. Et si j’ai ça, il n’y a pas de problème, je resterais. »

🇸🇳 Pape Gueye sur son avenir: « Cela va dépendre de beaucoup de choses. La priorité c’est mon temps de jeu et que l’on me respecte en tant que joueur important. Et si j’ai ça, il n’y a pas de problème, je resterais. » #OMRCL #OM #TeamOM pic.twitter.com/2b5qrRirCu — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2024

A LIRE AUSSI:Ex-OM: la belle image d’un supporter marseillais parti voir Payet au Brésil !

Gueye s’est engagé 4 ans avec Villarreal ?

🔹Pape Gueye 🇸🇳 s’est engagé avec Villarreal la semaine dernière et a signé un contrat de 4 ans + 1 an en option. Marcelino a fait un énorme travail pour le récupérer et son salaire sera multiplié par trois. L’OM n’était même pas au courant de sa signature. (Canal +) #TeamOM pic.twitter.com/LXbxTyW5ZV — Infos OM (@InfosOM_) April 30, 2024

Mais, selon Canal +, le son de cloche est tout autre. Le milieu de 25 ans se serait déjà engagé pour 4 ans avec Villarreal avec une année supplémentaire en option.

A LIRE AUSSI:Mercato OM: la nomination de Villas Bas relance cette piste olympienne ?

Marcelino déterminant dans la transaction ?

Selon Fútbol Fantasy, Marcelino, ex-entraîneur de l’OM, désormais coach de Villarreal, jouerait les premiers rôles dans cette transaction. L’Espagnol avait fait de Pape Gueye sa priorité pour se renforcer au milieu de terrain en vue de la prochaine saison.

Mis au placard par le club olympien après avoir refusé de prolonger, Gueye avait été courtisé cet hiver par Cadix et Séville, intéressé par un éventuel retour du champion d’Afrique 2021. Il était finalement resté à Marseille et a même bénéficié de la venue de Jean-Louis Gasset pour retrouver du temps de jeu. «J’ai parlé avec la direction. Si vous me donnez une mission, j’aimerais avoir tous les atouts. C’est un joueur que j’apprécie beaucoup», vantait le technicien français lors de son arrivée.

A LIRE AUSSI:Ex OM : L’incroyable anecdote de Gomis d’un gros clash avec Thauvin !